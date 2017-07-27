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13 yaşındaki Doğukan 4 gündür kayıp

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13 yaşındaki Doğukan 4 gündür kayıp

İzmit Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak adresinde ikamet eden Çelenk ailesinin 13 yaşındaki çocukları Doğukan Çelenk, pazartesi günü sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

GÖRENLER HABER VERSİN
Yakınları tarafından her yerde aranan Çelenk’in bulunabilmesi için polis ekipleri de çalışma başlattı. Çelenk’in üzerinde evden ayrıldığında kısa kollu tişört ve kahverengi pantolon bulunduğu ve en son Mimar Sinan Köprüsü üzerinde görüldüğü öğrenildi. 4 gündür kendisinden haber alınamayan Doğukan Çelenk’i görenlerin en kısa sürede polise ya da ailesine 0543 734 54 21 numaralı telefondan ulaşmaları isteniyor.

Kerim YAVUZ
 

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