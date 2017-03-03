  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Kocaeli 7 °C

“13 yıldır aynı ilacı kullandım, faydası yok”

»
“13 yıldır aynı ilacı kullandım, faydası yok”
Körfez Tütünçiftlik’te oturan okurumuz Mehmet Terzi, 13 yıl önce kulak çınlaması ve baş dönmesi şikâyeti ile Derince Devlet Hastanesi’ne başvurmuş.

Mehmet Terzi gazetemize gelerek şunları anlattı:

“Beni çok iyi muayene ettiler. Vertigo teşhisi konuldu. Bir sürü ilaç yazıldı. 13 yıldan beri bu ilaçları düzenli olarak kullanıyorum.  Zaman zaman hastaneye gittiğimde pek çok kişinin Vertigo şikâyetçisi olduğunu görüyorum. Herkese aynı ilaçlar yazılıyor. Bu ilaçlar, hatalığı geçirmiyor. Boşu boşuna devlete yük oluyoruz. Bilimsel bir heyetin, Türkiye’de Vertigo hastalarına verilen ilaçları incelemesini talep ediyorum.”

 

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arslanbey Eczanesi iki ay mazeretli02 Mart 2017 Perşembe 11:06
  • Öğretmen okursa herkes okur02 Mart 2017 Perşembe 11:02
  • Geçici öğretmen alınacak! MEB Suriyeli öğrenciler için öğretmen alacak02 Mart 2017 Perşembe 08:55
  • Hayal Kahvesi’nde Birsen Tezer gecesi01 Mart 2017 Çarşamba 10:13
  • Gölcük Hastanesi’ne yeni bir uzman hekim01 Mart 2017 Çarşamba 10:09
  • Hırsızlığın bu kadarı da pes dedirtti!01 Mart 2017 Çarşamba 10:06
  • SGK bina satıyor01 Mart 2017 Çarşamba 09:39
  • SEDAŞ, eski müdürünün şikâyetini dikkate almış01 Mart 2017 Çarşamba 09:35
  • Kamer Öncel Teknik Lisesi’ne “Kusursuz eğitim yuvam” bayrağı28 Şubat 2017 Salı 09:55
  • Hem “Durak”, hem “Durulmaz”28 Şubat 2017 Salı 09:52
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Koşup gelen kadar, kaçıp giden var
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti