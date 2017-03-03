“13 yıldır aynı ilacı kullandım, faydası yok”

Körfez Tütünçiftlik’te oturan okurumuz Mehmet Terzi, 13 yıl önce kulak çınlaması ve baş dönmesi şikâyeti ile Derince Devlet Hastanesi’ne başvurmuş.

Mehmet Terzi gazetemize gelerek şunları anlattı:

“Beni çok iyi muayene ettiler. Vertigo teşhisi konuldu. Bir sürü ilaç yazıldı. 13 yıldan beri bu ilaçları düzenli olarak kullanıyorum. Zaman zaman hastaneye gittiğimde pek çok kişinin Vertigo şikâyetçisi olduğunu görüyorum. Herkese aynı ilaçlar yazılıyor. Bu ilaçlar, hatalığı geçirmiyor. Boşu boşuna devlete yük oluyoruz. Bilimsel bir heyetin, Türkiye’de Vertigo hastalarına verilen ilaçları incelemesini talep ediyorum.”