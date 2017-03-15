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13 yıldır İzgaz abonesi ama...

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13 yıldır İzgaz abonesi ama...

Başiskele Karşıyaka Barbaros Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi No:73 adresinde yıllar önce bir ev yapmış Cemalettin Karaevli. Deprem sonrası bu bölgeye yerleşmiş. Suyu, elektriği mevcut evinde. Belediyeye vergilerini de ödüyor. 2004 yılında İzgaz’a da abone olmuş Karaevli, ama aradan geçen 13 yılda bir kez bile evine doğalgaz faturası gelmemiş İzgaz’dan. Çünkü, doğalgazı bağlanmamış.

Aradan geçen bunca yıldır uğraşmış Cemalettin Karaevli, ama bir türlü amacına ulaşamamış. Doğalgaz hattının evine 30 metre uzakta olduğu yönünde bilgi verildiğini söyleyen Karaevli, “Yanımdaki diğer evler doğalgazı kullanıyor, ama benim evimde doğalgaz yok. Kutu numarası vermiyorlar. Nedir, nedendir anlayamadım. Hala bekliyorum” diyor.

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