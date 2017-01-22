13 yıldır süren hak mücadelesi

Dilovası'nda bulunan 19 Nisan 2004 tarihinde iflasını ilan ederek kapanan Safran Boya ve Kimya Sanayii’nin 200 civarında çalışanı 13 yıldan bu yana haklarını alabilmek için mücadele ediyorlar.

İFLAS MASASI İÇİN SUÇ DUYURUSU

Safran Boya’dan kişi başına 20-30 bin TL alacaklı olduklarını söyleyen işçilerden bir grup, dün yıllardır faaliyet göstermeyen fabrikanın önünde toplanarak bir kez daha yetkililere çağrı yaptılar. İşçiler adına konuşan Naim Sonay, “Gebze İş Mahkemesi haklılığımızı onayladı. Ama İstanbul İflas Masası her defasında farklı bahaneler uydurarak 13 yıldır hakkımızı ödemiyor. İstanbul İflas Masası görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Bizi yalanlamanın ötesinde sahte evraklarla dolandırmak istiyorlar” dedi.

Kerim YAVUZ