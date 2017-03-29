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14 FETÖ şüphelisi hakkında karar

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14 FETÖ şüphelisi hakkında karar
Kocaeli’de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında sivil vatandaş ve itfaiye personelinin de bulunduğu 14 kişi hakkında karar verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında aralarında sivil vatandaşların ve itfaiye personellerinin de bulunduğu 14 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti. ByLock kullandığı ileri sürülen adliyede işlemleri tamamlanan 14 kişiden 2’si tutuklanırken 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kerim YAVUZ

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