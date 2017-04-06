Körfez İlçesi'nde arkadaşını ziyarete giden 53 yaşındaki Mustafa Özçelik, taş ocağı bölgesinde emanet otomobille kayalıklardan uçtu. Mustafa Özçelik ters dönen otomobilde yaşamını yitirirken, 14 saat sonra cesedi bulundu.

Körfez'de bir şirkette şoför olarak çalışan Mustafa Özçelik, dün akşam Körfez İlimtepe Mahallesi'nde oturan arkadaşını ziyarete gitmek için muhasebecilik yapan arkadaşı Mazlum Göçer'den 41 PV 063 plakalı otomobilini aldı. Mustafa Özçelik'ten dün akşam saat 21.00 sıralarından itibaren haber alınamadı. Bugün saat 11.00 sıralarında, Körfez İlimtepe bölgesinde bulunan taşocağı bölgesine gelen işçiler kayalıklardan uçan otomobili gördü. İşçiler, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

"KEŞKE OTOMOBİLİ VERMESEYDİM"

Yaklaşık 8 metre yüksekten uçarak ters dönen otomobilde Mustafa Özçelik'in öldüğü belirlendi. İtfaiye ekibi Mustafa Özçelik'in cesedini araçtan çıkardı. 2 çocuk babası Mustafa Özçelik'in olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mazlum Göçer arkadaşının öldüğünü görünce ağlarken, "Keşke otomobili vermeseydim" dedi.