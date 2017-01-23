145 Servetiyeli Destanı 2. kez sahnelenecek

Kocaeli’de kültür sanat etkinlikleri kapsamında “145 Servetiyeli Destanı” tiyatro oyunu sergilenecek

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında “145 Servetiyeli Destanı" isimli tiyatro oyunu 10 Şubat tarihinde Yeniköy Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşacak. Devletli Mustafa Karal’ın yazdığı ve Bünyamin Özdemir’in yönettiği tiyatro oyunu İngiliz komutası altında hareket eden 10 bin kişilik Yunan, İtalyan, Fransız, Rum ve Ermenilerden oluşan orduların bir köylü milis kuvvetini geçemeyişini anlatıyor.

145 Servetiyeli Destanı tiyatro oyununun geçmişe ışık tuttuğunu belirten senarist Devletli Mustafa Karal, "Biz Başiskele Öncü Gençlik tiyatro atölyesi olarak bize düşen vazife; dedelerimizin çok büyük fedakarlıklar göstererek kazandıkları Bu büyük zaferi tiyatro, dizi ve sinema ile her platformda işleyerek tüm gönüllere ve tarihe işlenmesine vesile olmaktır” dedi.

Tiyatro oyununun yönetmeni Bünyamin Özdemir ise, “Hedefimiz bu destanı önce Kocaleli'nde bütün ilçelerde sonrasında yurt içinde 15 büyük il'de ve sonrasında yurt dışında 5 ülkede sahnelemek istiyoruz” diye konuştu.