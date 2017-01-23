  • BIST 83.116
  • Altın 147,045
  • Dolar 3,7714
  • Euro 4,0470
  • Kocaeli 2 °C

145 Servetiyeli Destanı 2. kez sahnelenecek

»
145 Servetiyeli Destanı 2. kez sahnelenecek
Kocaeli’de kültür sanat etkinlikleri kapsamında “145 Servetiyeli Destanı” tiyatro oyunu sergilenecek

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında “145 Servetiyeli Destanı" isimli tiyatro oyunu 10 Şubat tarihinde Yeniköy Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşacak. Devletli Mustafa Karal’ın yazdığı ve Bünyamin Özdemir’in yönettiği tiyatro oyunu İngiliz komutası altında hareket eden 10 bin kişilik Yunan, İtalyan, Fransız, Rum ve Ermenilerden oluşan orduların bir köylü milis kuvvetini geçemeyişini anlatıyor.

145 Servetiyeli Destanı tiyatro oyununun geçmişe ışık tuttuğunu belirten senarist Devletli Mustafa Karal, "Biz Başiskele Öncü Gençlik tiyatro atölyesi olarak bize düşen vazife; dedelerimizin çok büyük fedakarlıklar göstererek kazandıkları Bu büyük zaferi tiyatro, dizi ve sinema ile her platformda işleyerek tüm gönüllere ve tarihe işlenmesine vesile olmaktır” dedi.

Tiyatro oyununun yönetmeni Bünyamin Özdemir ise, “Hedefimiz bu destanı önce Kocaleli'nde bütün ilçelerde sonrasında yurt içinde 15 büyük il'de ve sonrasında yurt dışında 5 ülkede sahnelemek istiyoruz” diye konuştu.

Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze'de "Ziyafet Sofrası" tiyatro oyununa büyük ilgi20 Ocak 2017 Cuma 11:44
  • Mevlüt Soysal, yeni kitabını imzaladı  20 Ocak 2017 Cuma 11:35
  • Jan Dark oyunu beğenildi20 Ocak 2017 Cuma 10:26
  • Tütünçiftlik Kültür Merkezi Ahmet Şimşirgil’i ağırlayacak20 Ocak 2017 Cuma 00:00
  • 'Gönülden Dile Şarkılar' konseri ilgi gördü19 Ocak 2017 Perşembe 11:04
  • Cevat Akşit Gebze’ye geliyor18 Ocak 2017 Çarşamba 17:13
  • "15 Temmuz Kısa Film Yarışması" sonuçlandı17 Ocak 2017 Salı 23:23
  • Yazar Döngeloğlu, Körfezliler’le buluştu17 Ocak 2017 Salı 13:19
  • Konservatuvar öğrencilerinin performansı çok beğenildi16 Ocak 2017 Pazartesi 13:35
  • 15 Temmuz konulu film yarışması 17 Ocak’ta16 Ocak 2017 Pazartesi 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti