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149 TL’ye altın fırsatını kaçırmayın

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149 TL’ye altın fırsatını kaçırmayın
İlimizde yaklaşık 18 yıldır hizmet veren Engin Kuyumculuk İzmit Real Alışveriş Merkezi’nde 25-30 Nisan tarihleri arasında açılacak olan Çadır Günleri’ne özellikle evlilik hazırlığı yapan herkesi davet etti.

HERKESİN GÜVENİNİ KAZANAN AİLE ŞİRKETİ

Pırlanta, yakut, safir, zümrüt ve elmas gibi değerli taşların üzerlerinde ışıldadığı mücevherler, yüzlerce yıldır kadınların tutkulu rüyası olmaya devam ediyor. En değerli taşlar, mükemmel bir el işçiliği ve sınırsız bir hayal gücüyle, büyüleyici tasarımlarda buluşuyor. Bazı isimler ve markalar ise özelikle lüks mücevher tutkunlarının gözdesi. Engin Kuyumculuk’ta bu tasarımları en uygun fiyatlarla halka buluşturmaya çalışan başarılı bir firma. Merkezi İzmit Soydan İş Merkezi giriş katında bulunan, İzmit Real Alışveriş Merkezi’nde de şubesi bulunan Engin Kuyumculuk ilimizde yaklaşık 18 yıldır 30’a yakın personeli ile kaliteli hizmet veriyor. Ahmet Tabanlı’nın sahibi olduğu Engin Kuyumculuk herkesin güvenini kazanan bir aile şirketi.

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Engin Kuyumculuk’ da her müşteri portföyüne uygun ciddi bir altın, bileklik, yüzük, kolye, küpe, pırlanta ve elmas çeşitliliği bulunuyor.

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ÇADIRIMIZA GELMEDEN EVLENMEYİN

Engin Kuyumculuk sahiplerinden Tuba Tabanlı Çadır Günleri hakkında bilgi vererek, “Bu yıl itibariyle 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Çadır Günleri’nde altın, pırlanta, elmas ürünleri çok cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Seçenekler arasında 149 TL’den başlayan fiyatlarla yüzük, kolye, küpe, bileklik, set ve mini setler olmak üzere çok sayıda tasarım ürünü bulunuyor” dedi. Çadır Günleri 25-30 Nisan tarihlerinde sabah saat 10.00 akşam saat 22.00 saatleri arasında Real Alışveriş Merkezi Market Girişinin karşısında açık olacak. Çadır Günleri’ne gelerek alışveriş yapanlara kredi kartına taksit imkanı da sunulacak.

Ayşegül KALAYCI

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