15 Temmuz 136 ülkede anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle hafta boyunca 136 ülkedeki 226 temsilcilikte anma törenleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle hafta boyunca 136 ülkedeki 226 temsilcilikte anma törenleri düzenlenirken, büyükelçi ve başkonsoloslar yerel medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi.

Yerel basın organlarında Türk Büyükelçiler tarafından kaleme alınan 47 makale ve 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla farklı ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde 34 ilan yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9-15 Temmuz haftasında yurt dışında çeşitli etkinlikler, sergiler ve anma törenleri yapıldı.

Bu kapsamda, yurt dışındaki temsilciliklerde anma defterleri açıldı, birçok ülkede cuma hutbelerinde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Hafta boyunca, büyükelçi ve başkonsoloslar basın toplantısı ve basına mülakat formatında yerel medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından kaleme alınan makale, 58 ülkede 92 medya kuruluşunda yayımlandı. Türk büyükelçiler tarafından hazırlanan 47 farklı makale de yerel basın organlarında yer aldı.

15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla farklı ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde 34 ilan yayımlandı.

Büyükelçilikler ve başkonsoloslukların himayesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) derlediği fotoğraflardan oluşan 69 sergi açıldı.