15 TEMMUZ 2016, YENİDEN DİRİLİŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİDİR

Şer güçlerin alçakça yaptıkları hain saldırılarıyla derin uykudan uyanan milletimiz ve İslam âlemi, 15-Temmuz- 2016, öze doğru bir diriliş yolculuğuna çıkmanın başlangıç miladı olduğunu söyleyebilirim. İslam ülkelerinin tamamı bu ulvi diriliş yolculuğunun özlemini taşımaktadır. Bilindiği gibi tüm mahlûkat hicret halindedir. Mahlûkat için hicret hayattır yeniden bir diriliştir. Yüce Allah tarafından insanın emrine sunulan mahlûkat, takdir edilen süreye kadar, isyan etmeden hicret yolculuğuna devam edecektir. Hicret yolculuğu bittiğinde kıyamet kopacaktır. Yaşadığımız dünya yıkılıp başka bir şekil alacaktır.

İnsanlar ve cinler diğer mahlûkattan farklı olarak akıl ve irade nimetiyle donatıldıkları için, imtihana tabi tutulmuşlardır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56) Bir başka ayeti kerimede “ sizi imtihana çekip hanginizin daha güzel davranışta bulunduğunu bildirmek için ölümü ve dirilişi yaratan Allah’tır. O, çok güçlüdür, çok bağışlayandır.” (Mülk 2)

Yüce Allah(CC) insan ve cinlerin imtihanı kazanma ve kaybetme hususunda, hür iradeleriyle tercih edecekleri hak ve batıl zihniyetini temsil eden iki yolu önlerine koymuştur. Bu iki yolun tüm nimet ve külfetlerini, ilahı kitaplarla ve Hz. Peygamberler vasıtasıyla bu iki taifeye bildirmiştir. Bu yollardan biri cennete giden hak yol, diğeri de cehenneme giden batıl yoldur. İnsanlar ve cinler, bu iki yoldan birini tercih ederek, kendi sonlarını hazırlamaktadırlar.

İnsan taifesi olarak meseleye kendi acımızdan ele alırsak, Hak yolu tercih eden insanlar, materyalizmin dünyevilik cazibesine kapılmadan, tarih boyunca her şart altında hakkı üstün tutarak insanlığa huzur ve barış getirmenin mücadelesini yaptılar ve kıyamette kadar bu mücadeleye devam edeceklerdir. Batıl yolu tercih edenler kuvveti, çıkarı, menfaati ve imtiyazı üstün tutarak insanların huzur ve barışını bozdular ve bozmaya devam edeceklerdir.

Tarih boyunca insanlar kendi aralarında hak ve batıl mücadelesi verirken, birçok kavim Haktan batıla, hicret ederek diriliş ruhlarını kaybetmişlerdir. Benzer şekilde Batıl’dan Hakka doğru hicret eden kavimlerde ise, yeniden bir dirilişin zaferini ve sevincini yaşamışlardır. Bazı kavimlerde hak yoldan sapmalar göstererek zalimlerin vesayetine boyun eğme eğilimi göstererek en büyük ihanete uğramışlardır. Mesela bugünkü İslam aleminin durumu..

Yüce Allah’ın adaleti ve hikmeti gereği, Hak yolu inkâr etmeden bazı sapmalar gösterenlerin iktidar güçlerini ellerinden alarak batıl güçlerin eline vermiştir. Batıl güçlerde zulmün zirvesine çıktıklarında güçleri ellerinden alınmıştır. Bu hususta Kur’an-ı kerimde pek çok misal verilmektedir. Tüm peygamberler, halkı Hakka doğru bir dirilişe davet ederek, Hak ve adalete dayalı barış medeniyetini kurmuşlardır. Bu yolu takip edenler yeniden bir dirilişle yeniden ayağa kalkarak, insanlığın özlediği barış medeniyetini yeniden hayatta hâkim kılacaklardır.

Y. Allah tarafından seçilmiş İslam dinine, âlemlere uyarıcı olarak gönderilen Kur’an-a, âlemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed’e iman etmiş müslümanlar, öze doğru bir hicret yolculuğuna çıkarak, yeniden bir dirilişle barış medeniyetini kuracaklarına inanıyorum. Bu hususta asla ümitsiz değilim. Zira Yüce Allah’tan ümidini kesenler müslüman olamaz.

Yüce Allah (CC) münafıkların zihni düşüncelerini bizlere haber verirken, müslümanları ciddi manada uyardığını ve bu uyarılara göre tedbirli olmamızı ihtar ettiğini iyice düşünerek, kendimizi diriliş yolculuğuna hazırlamalıyız. Hiçbir müslüman münafıkların ve inkârcıların sıfatlarını kabul etmediği halde, bu sıfatlarını zerresini, dilinde, beyninde, kalbinde, bedeninde taşıyamaz.

[“ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki; ‘Biz Allah’a ve ahiret gününe iman ettik’ derler. Gerçekten inanmış değillerdir.” “Allah’ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar, oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkına varamazlar.” “ Onlara ‘Yeryüzünü fesada vermeyin’ denildiği zaman ‘ biz sadece düzelticileriz’ derler.”

“Yine onlara ‘ Müslümanların iman ettiği gibi iman edin’ denildiği zaman ‘ Biz, o ahmakların iman ettiği gibi mi iman edelim?’ derler. Biliniz ki, gerçekten ahmak kendileridir ama bilmezler.” “Bir de iman edenlerle karşılaştıkları zaman ‘ Biz de inandık derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise’ İnanın biz sizinle beraberiz biz (İman etmiş mü’minlerle)onlarla dalga geçiyoruz ‘derler.” (Bakara 8-14) ]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyuruyor: “Münafıkların alameti üçtür; konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Güvenildiği zaman ihanet eder.” (Buharı, Müslim) “ Münafık; iki sürü arasından gidip gelen ve her iki sürüde kalıcı olarak yer bulamayan şaşkın koyun gibidir.” (Müslim)]

Şeytanı güçlerin gücüne, kuvvetine, süslü sözlerine aldananlar, yarın büyük bir mahcubiyet ve mağlubiyetle karşı karşıya kalacaklardır. Bilelim ki. Galip olan tek güç ve kuvvet sahibi olan Yüce Allah’tır. Kim sabreder ve eldeki tüm meşru tedbirlerini alır ve Yüce Allah’a tam bir teslimiyetle tevekkül ederse galip gelecektir. [ “ Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlardan size galip gelecek yok, bende sizin yanınızdayım’ demişti. Fakat iki tarafı karşı karşıya görününce arkasını döndü ve ‘Ben kesinlikle sizden uzağım. Ben sizin görmeyeceğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Çünkü Allah’ın azabı çok şiddetidir demişti.” (Enfal 48)

“Allah şöyle yazdı: Andolsun elbette ben galip geleceğim, ben ve peygamberlerim. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir ve üstündür.” (Mücadele 21) Elbette biz, peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatından, hem de şahitlerin dikileceği günde yardım edeceğiz.” (Mü’min 51) “…Mü’minlere yardım etmek, üzerimize düşen bir görev oldu” (Rum 47) ]

Yüce Mevla’ya teslim olanlar için mağlubiyet söz konusu olmaz. Şuurlu bir şekilde inanan bir mü’min için, ölüm bitiş değil, başlangıç olduğuna inandığından Allah yolunda şehit olmak için sıraya girmekten çekinmez. “Mü’minlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri sözde durdular. Kimi verdiği sözü yerine getirdi (Şehit oldu) kimide getirmeyi bekliyor ve sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.”( Ahzab 23)

15 Temmuz- 2016 darbe girişimi haçlı zihniyetinin, Malazgirt meydan muharebesinden başlayarak, Çanakkale zaferine kadar uzanan birçok savaşın intikamını alma kalkışması olarak okunursa, bu hain planın içinde FETÖ küçük bir maşa olduğu görülecektir.

Yeni bir dirilişin arifesini yaşayan müslümanlar bugüne kadar çok ağır bedeller ödediler. Mü’minler yaşanılan her bir acıyı gönüllerinde hissederek, yattıkları yerden doğrulmaya başlayınca, zalimler ve hainler, son hamlelerini yapmak için birlikte İslam ümmetinin üzerine saldırmaları, kendi felaketlerini çabuklaştırmakta ve müslümanların işini kolaylaştırmaktadır.