  • BIST 103.779
  • Altın 140,859
  • Dolar 3,5971
  • Euro 4,1213
  • Kocaeli 25 °C

15 Temmuz anma etkinliklerini kana bulayacaklardı

»
15 Temmuz anma etkinliklerini kana bulayacaklardı
Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenecek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerinde eylem arayışı ve hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı 10 kişi, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerinde eylem arayışı ve hazırlığında olan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak anma etkinliklerinde eylem yapacağı tespit edilen DEAŞ'lılara karşı operasyon düzenlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, şahısların ev, iş yeri ve üst aramalarında dijital malzeme, örgütsel kitap, örgütsel doküman, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, MKE yapımı fişek ve şarjör ele geçirildi. 

Bu haber toplam 196 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosiklet bir can daha aldı11 Temmuz 2017 Salı 12:02
  • Eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı11 Temmuz 2017 Salı 09:56
  • Hasmını pompalı tüfekle öldürdü11 Temmuz 2017 Salı 08:46
  • Gıda deposu alev alev yandı11 Temmuz 2017 Salı 08:34
  • Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:18
  • Aynı yerde 5 dakikada iki kaza: 1 ölü, 6 yaralı10 Temmuz 2017 Pazartesi 18:01
  • Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:25
  • Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:02
  • Osmangazi Köprüsü'nde ilk intihar! Önce kendini kesti sonra...10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:25
  • Oto hırsızlığı çetesi çökertildi10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:24
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti