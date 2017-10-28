15 Temmuz darbe hafızasını değiştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu - Kartepe Zirvesi’nde Türkiye’nin önemli akademisyenleri tarafından 15 Temmuz’un anatomisi çizildi.

AKADEMİSYENLER 15 TEMMUZ’UN ANATOMİSİNİ ÇİZDİ

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Türkiye’deki darbelerin hafıza siyasetleri konusunu irdeleyerek, ”15 Temmuz’dan sonra hafıza siyasetinde değişiklik oluştu. Önceleri darbelerin unutulması yönüyle yapılan yaklaşım, 15 Temmuz darbesinden sonra bu girişimi anma şeklinde değişti” ifadesini kullandı. Narlı, belli periyodik zaman diliminde 15 Temmuz darbesi ile ilgili basında çıkan haberlerin analizinde de bu değişikliğin rahatlıkla gözlendiğini, elde ettiği veriler ışığında izleyicilere aktardı.

HALK KENDİ KADERİNE YÖN VERİNCE

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, 15 Temmuz’un Türkiye siyasetindeki yerini iyi anlamak zorunda olunduğunun altını çizerek, ”Darbecilerin kimlikleri ne olursa olsun, darbeler aynı hattın üzerinde yer almaktadır. Darbenin asıl kurbanları toplumun çoğunluğudur. Halkın sokağa çıkıp direnmesi, eski darbelerde bu direnişi yapamamanın bir sonucudur. Halk bu şekilde kendi kaderlerine yön vermiş, geçmişte yaşadıkları tecrübelerle çocuklarının geleceğini kazandırmıştır” dedi.

İKİ FARKLI TEHDİT

Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şener Aktürk, Türkiye’de 14 Temmuz 2015 ile 15 Temmuz 2016 arasında iki farklı tehdit gerçekleştiğini aktararak, ”14 Temmuz 2015, PKK’nın topyekûn saldırılara başlaması tarihi. 15 Temmuz’u zaten biliyoruz. İkisi de bertaraf edildi. FETÖ’nün ve PKK’nın beslendiği olguların 15 sene içinde kurutulması onların saldırılarının sebeplerinden oldu” şeklinde konuştu. Konferansın moderatörü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Karatepe darbenin yapılması için bir ortam oluşturulduğunu kaydederek, ”Bir bahane oluşturuluyor darbeler için. 12 Eylül’de terör idi. 15 Temmuz’da da yine terör ve ekonomi oldu” şeklinde konuştu. Karatepe, ”15 Temmuzda toplumun her kesimi vardı. Sokakta 7’den 70’e her yaştan vatandaş vardı. İşte asıl darbe bu birlik ve beraberlikle önlendi” dedi.

