15 Temmuz darbelerin önlenebileceğini öğretti

Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatırıldığı 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi, 26 ülkeden 187 entelektüelin katılımıyla sürüyor. KKTC Amerikan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ulvi Keser, Yalova Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Sunay, Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Aydın Akpınar, “Türkiye’de Vesayetçi Kurumlar ve Darbe ile Mücadele” konulu konferansta darbeler hakkında ilginç detaylar aktardı.



DARBELER KIBRIS MÜCADELESİNE ZARAR VERDİ

KKTC Amerikan Üniversitesi Prof. Dr. Ulvi Keser, “1960 darbesi sonucunda, darbe yönetimi Kıbrıs Mücadelesine zarar vermiştir. Anavatan Türkiye’den Kıbrıs Türklerine gelen silah sevkiyatı ve istihbarat elemanı gelişi durmuştur. 15 Temmuz 2 plan üzerine kurulmuştur. FETÖ mensupları ilk olarak Genel Kurmay Karargâhı’nın ele geçirmektir. İkinci olarak ise Özel Kuvvetler Komutanlığı’dır. Genel Kurmay Karargâhı büyük bir çoğunlukta ele geçirilmiştir. Özel Kuvvetler Komutanlığı ele geçirilmesi ise Ömer Halis Demir’in hain Semih Terzi’yi vurması nedeniyle başarısız olmuştur” dedi.



DARBELERDE ÜNİVERSİTELER ETKİN

Yalova Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz Sunay, “Darbeler demokratik yollardan iktidara gelme konusunda umudunu kesmiş çevreler tarafından gerçekleştirilen olaylardır. Darbeler üniversitelerde çok etkin bir şekilde yer edindi. 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a kadar darbecileri arkasına almış ve diktatörlük sergilemeye çalışan maalesef akademisyenler bulundu. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinde gençlik ve üniversite hareketleri kullanılmıştır. 28 Şubatta üniversiteler iktidara karşı militarist anlayışla hareket etmiştir” dedi.



LİYAKATSİZ ŞAHISLAR

Marmara Üniversitesi Arş. Gör. Aydın Akpınar, “FETÖ liderinin 1999 yılında devletin her kademesinde örgüt elemanlarının bulunmasını emri üzere, FETÖ mensupları devletin birçok kurumuna sızmıştır. Özellikle bu sızmalarda liyakati olmadığı halde birçok şahıs, hak etmediği makamlara gelmiştir” dedi.