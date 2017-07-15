Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin yıldönümünde Gebze'de Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş sonrasında vatandaşlar Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında Demokrasi Nöbeti tutmaya başladı.15-16 Temmuz tarihlerinde FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Gebze’de Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Gebze Belediyesi önünden başlayarak 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında sonra erdi. Yürüyüş sırasında vatandaşlar sık sık “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Gebze Belediyesi önünden başlayan birlik ve beraberlik yürüyüşüne Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Hasan Gözen, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı.



“15 Temmuz’da kimsenin tahmin etmediği büyük bir ihanet gerçekleşti”

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “15 Temmuz 2016’da cumayı cumartesiye bağlayan akşam insanların tahmin etmediği büyük bir ihanet gerçekleşti. Türkiye’ye mal olan Türk Ordusunun içinde yer alan hain terör örgütü FETÖ üyeleri, dış kaynaklarla beslemelerle birlikte bir kalkışma hareketinin gerçekleştirdi. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız, halkın önüne çıkarak telefonla televizyonlar aracılığıyla vatandaşlarını alana çağırdı ve sokaklara davet etti. Cumhurbaşkanımızın vatandaşları alana çağırmasıyla birlikte halk hareketi, kalkışma hareketine karşı büyük bir cephe aldı. Halk kitlesi, birlik beraberlik içerisinde siyaset gözetmeden, etnik grup gözetmeden tanklara, tüfeklere, helikopterlere, mermilere karşı büyük bir mücadele verdi” dedi.



“15 Temmuz destanı halk hareketidir, halk ihtilalidir”

"15 Temmuz destanı halk destanıdır" diyen Köşker, “Burada tarih yazan bir destan var. 15 Temmuz destanı halk destanıdır, halk hareketidir, halk ihtilalidir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir halk kitlesinin birlik beraberlik içerisinde bir askeri harekete karşı bir başarı sağlaması takdire şayandır. Bütün dünya bunu hayret içerisinde izledi ve hayretler içerisinde değerlendirdi. İnanası gelmedi kimsenin ama bir gerçek oldu ve 22 saatte yapılan bu askeri hareket etkisiz hale getirildi. Bugün 15 Temmuz’un seneyi devriyesi. 11’i ile 15’i arasında her gece kent meydanında 15 Temmuz destanımızı kutlama imkanı oldu. 249 şehidimizi kent meydanında andık. 2 bin 193 gazimize de acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, başta olmak üzere binlerce Gebzeli, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanından demokrasi nöbeti tutmaya başladı.