15 Temmuz etkinlikleri programı belli oldu

11 Temmuz 2017 Günü;
- 10:00 : 15 Temmuz Judo Müsabakası,
Başiskele Spor Salonu Saat: 10:00-16:00
- 11:00 : Darıca Kaymakamı ve ilçe protokolünün, Nene Hatun Mezarlığındaki 15 Temmuz Şehidinin kabrini ziyaret ederek karanfil bırakması,
- 11:00 : Bağçeşme asker ve polis şehitliğinin il protokolünce ziyaret edilmesi,
- 13:45 : İl merkezi Fevziye Camiinde (İlçelerde belirlenecek merkez camilerinde) öğlen namazına müteakip şehitlerimizin ruhuna mevlid-i şerifler ve duaların okutulması, mevlit şekeri ile ikramların yapılması,
- 16:00 : İl Spor Merkezi ve Gençlik Merkezlerinde (İzmit, Derince ilçeleri) Milli Birlik ve Vatan, Bayrak Sevgisi konularında kitap okuma etkinliği yapılması,
- Şehir meydanlarına 15 Temmuz anı defterlerinin konulması,
12 Temmuz 2017 Günü;
- Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,
- 12:00-14:00 : Çınarlı Muhtarlık meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü masa tenisi müsabakası düzenlenmesi,
13 Temmuz 2017 Günü;
- Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,
- Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü aylık Senatosunun özel gündem ile toplanması, 70 kişilik öğretim üyesi ile basına açık olarak 15 Temmuz bildirisi sunulması,
- 14:00-16:00 :Atatürk Spor Salonu Basketbol Turnuvası,
- 19:00-22:00 : “15 Temmuz Din ve Değerlerimiz” paneli, Dolphin Konferans Salonu,
- İzmit Atletizm sahasında çocuk spor etkinlikleri düzenlenmesi,
14 Temmuz 2017 Günü;
- Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,
- 10:00 : Yaz Kuran kurslarındaki tüm öğrenciler ile 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Özel Programı,
- Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve namaza müteakip ilimiz ve ülke çapında okunan Hatm-i Şeriflerin dualarının yapılması,
- 16:00-18:00 : Gençlik Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anma Programı,
- 19:00 : Şehit yakınları ve gaziler ile akşam yemeği, (The Ness Hotel)
15-16 Temmuz 2017 Günü;
- 20.30-20.45 : 249 Hafızın Alana yerleşmesi,
- 20:45-21.00 : Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
- 21:00-21:30 : Protokol Konuşmaları
- 21.30-22.15 : 249 Hafız Kuran-ı Kerim Hatmi Son Cüzlerin Okunması
- 22.15-22.30 : Hatim Duası (İl Müftüsü Yusuf DOĞAN tarafından)
- 22.30-23.15 : Cumhurbaşkanımızın Hitapları (İstanbul)
- 23.15-23.30 : 15 Temmuz Belgesel Film Gösterimi
- 23.30-24.00 : Konser Grup Tillo
- 00.13-00:30 : Sala Okunması - Alanda ve Kocaeli Geneli Camilerde (İl Müftülüğü)
- 00:30-01:00 : 15 Temmuz Sohbeti (Mehmet Emin Ay)
- 01.00-01.30 : Kuran-ı Kerim Tilaveti (Kuran Okuma Dünya 1.Hafızlar)
- 01.30-02.00 : Şiir Dinletisi – Serdar Tuncer
- 02.00-02.30 : Konser – Ömer Karaloğlu
- 02.32-03.10 : Cumhurbaşkanımız ve Protokol Üyeleri Hitapları (TBMM)
- 03.10-04.50 : Milli İrade ve Demokrasi Nöbeti
- 05.30-06.00 : Cumhurbaşkanımızın Hitapları (Beştepe Millet Camii)
- 06.00-07.00 : Kapanış ve İkramlar – Çorba, Simit Çay vb.
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