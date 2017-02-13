15 Temmuz gazileri Kocaeli'de o anları anlattı

Kocaeli Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 'Tecrübe konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi gazileri yaşadıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, ülke genelinde yapılan 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişimi sürecinde kahramanlık gösteren vatandaşların o gece yaşananları ilk ağızdan halka ve gençlere aktaracağı “Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar” projesinin 56’ıncısı bugün ilimizde gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sokağa dökülen vatandaşlardan Abdullah İrgin, Ahmet Yasin Kasarcı, Ayla Kasarcı ve Orçun Şekercioğlu Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda o gece yaşadıklarını, hislerini ve duygularını katılımcılarla paylaştı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI KATILDI

Programda AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Baro Başkanı Sertif Gökçe, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, şehit ve gazi yakınları yer aldı.

YIKABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “15 Temmuz darbe gecesi milletin iradesine kast eden, Türkiye Cumhuriyet’in bekasını yok etmeye çalışan hainlere karşı tek vücut olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla imanını silah yapan, yıkılmaz iradesiyle meydanlara çıkan Türk milleti, hem Türk tarihinin hem de dünyanın demokrasi tarihini nesiller boyu anlatacağı destansı bir duruş sergiledi. Şerefli Türk ordusunun formasını giyen ve bu milletin birliğini yok etmek isteyen tüm hainler, 40 yıllık süren hazırlıkları soncunda bu devleti yılabileceklerini düşündüler” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ BİTMEDİ VE BİTMEYECEK

“Bu millet tek vücut olarak karşılarında durdu” diyen Güzeloğlu,” 246 şehidimiz şehadete yürüdü. Kahraman gazilerimizde bu hain yapıya karşı dik dik ayakta durdu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de alanlar hiç terk edilmedi. Bu iman ve bu dik duran asil millet oldukça hiçbir zaman hain temsilciler başarıya ulaşamayacak. Biz Türk milleti olarak sonsuza kadar sürecek bir inanç temsil ediyoruz. Bu ihanet şebekelerinin kötü niyetleri bitmemiştir ve bitmeyecektir. Bizimde mücadelemiz bitmedi ve bitmeyecektir. Silah ya da ekonomik terörle ne yapmak isterlerse istesinler bu birlik ve berberlik oldukça hiç bir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Gelecek her kuşak 15 Temmuz’u ve şehidini ve gazisini anacak” ifadelerini kullandı.

ANNEM TELEFON ETTİ

Ardından sahneye davet edilen 15 Temmuz darbe gecesi gazileri Abdullah İrgin, Ahmet Yasin Kasarcı, Ayla Kasarcı ve Orçun Şekercioğlu Sabancı o gece yaşadıklarını anlatarak duygularını katılımcılarla paylaştı. Gazilerden Ayla Karsçı yaşadıklarını şöyle anlatı: “15 Temmuz akşamı bizim için çok sıradan bir geceydi. Eşim halı saha maçına gitmişti. Biz televizyondan darbe olduğunu gördük. Kızım bana ‘anne darbe olmuş, darbe ne demek?” diye sordu. Ardından annem telefon etti. Annem Pendik’te oturuyor. ‘Kızım, köprüler askerler tarafından kapatılmış. Sizin ev köprüye yakın, evde ne işiniz var sokağa çıkın’ dedi.

ÇOCUKLARIM VATANSIZ BÜYÜYEMEZDİ

Ben bu süreçte kanser tedavisi görüyordum. Tedavi sürecinde de ölüm korkusu yaşıyordum. Ama ben 15 Temmuz gecesi ölümden hiç korkmadım. Tankların üzerine giderken, bize ateş eden askerlerin üzerine giderken hiç aklıma ölüm gelmedi. Çünkü biliyordum ki çocuklarım annesiz, babası büyürdü ama vatansız büyüyemezdi. Eşimle sokağa çıktık. Köprünün girişinde askerler bize ateş etmeye başladır. Önce bizim askerimiz sandık. Her 15 dakikada bir bize ateş ediyorlardı. Eşim ve ben kurşunla yaralandık”

ÜZERİM KAN OLUNCA HELALLİK ALMAYA BAŞLADILAR



15 Temmuz gecesini İstanbul'da yaşadığını söyleyen Orçun Şekercioğlu, "Askeri kalkışma olduğunu öğrenince hemen ayağa kalktık. Arkadaşlarımızla iletişime geçip hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın konutunun bulunduğu yerde görev aldık. Yaklaşık 1 saat içerisinde 5 bin kişi toplanarak konut önünde tertibat aldı. Memleket işgal altındaydı. Köprü ve devletin binalarının kurtarılması gerekiyordu. Köprüye doğru ilerledik. Yaklaştığımızda acımasızca ateş etmeye başladılar. Elimizde taşlar vardı. Elimizdeki taş darbeyi püskürtmeye yetti. Dizimin üzerinden mermi isabet etmesi sonucu vuruldum. Bacağıma tampon yapmaya çalışıyorlardı. Üstüm başım kan olunca tanıdığım arkadaşlarım benden helallik almaya başladılar. Hastaneye nasıl gittiğimi bilmiyorum. Doktorların sakat kalacağı dediği bir noktada bugün huzurunuzdayız." dedi.

Abdullah İrgin ise kendisinin vatan delisi olduğunu belirterek, "Edirne'de yaşıyorum. Fakat o geceyi Ankara'da yaşadım. Uçaklar alçaktan uçmaya başlayınca polis arkadaşım Genelkurmay Başkanlığı içerisinde rehine krizi olduğunu söyledi. Yürüyerek oraya gittim. İnsanlar Genelkurmay'ın demir parmaklıklarını yıktılar. Camlardaki demir parmaklık yerinden çıkıp üzerime devrildi. Camı kırıp içeriye girdik. Genelkurmay Başkanımızı aramaya başladık. O sırada silah sesleri duymaya başladım. Hainler aşağıdan yukarıya çıkıp insanları katletmeye başladılar. Kendi askerimiz nasıl ateş ederler derken bir patlama duyduk. Onların o gece yapmak istedikleri vatanı bölmek ve bayrağı indirmekti. Bu millet ona izin vermedi" dedi.

Çiğdem ARMAĞAN