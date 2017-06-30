15 Temmuz için 249 bin Yasin alımları devam ediyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenecek olan etkinlik öncesinde şehitlerimiz için 249 bin adet Yasin alınmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 249 demokrasi şehidini ve tüm şehitleri görkemli bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik 15 Temmuz Cumartesi akşamından 16 Temmuz Pazar sabahına kadar aralıksız devam edecek. Program öncesinde şehitlerimize 249 bin Yasin’i Şerif okunması için internet üzerinden duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlik gecesinde ise Türkiye’nin farklı illerinden gelecek 249 hafız, sahnede oluşturacakları Türk Bayrağı kareografisiyle şehitlerimiz için okudukları hatimlerin son cüzünü tilavet edecek.

“Türk halkının kahramanca direnişi anlatılacak”

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde 15 Temmuz öncesi, akşamı ve sabahına yayılan etkinliklerle demokrasi kahramanları ve tüm şehitler anılacak. Büyükşehir Belediyesi o gece halkın kahramanca direnişini ve 28 gece süren demokrasi nöbetlerinde yaşanan heyecanı tekrar hatırlatmak amacıyla Türkiye genelinde benzeri olmayan bir organizasyona imza atacak.

"Yasin okumaları site üzerinden alınıyor”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin yapacağı çalışma kapsamında etkinlik öncesinde farklı illerdeki İmam Hatip Liselerinde okuyan 249 hafız öğrenci, program tarihine kadar 15 Temmuz şehitleri için hatimler okuyacak.

Kocaelililerin katılımıyla milletin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak her şehit için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunacak. Yasin okumak isteyen Kocaeliler www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabilecek. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabilecek. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı yer alıyor.

“249 hafızla Türk bayrağı kareografisi”

15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’den başlayıp 16 Temmuz Pazar sabahı 06.00’ya kadar devam edecek etkinlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda, büyük bir sahne kurulacak.Türk bayrağı olarak tasarlanacak sahnede 249 hafızın katılımıyla özel bir anma programı gerçekleştirilecek. Ülkenin çeşitli şehirlerinden Kocaeli'ne gelen hafızlar, gecenin anlamına uygun özel bir koreografi ile sahnede yer alacak. Şehitler için okunulan hatimlerin son cüzü ana sahnede okunacak. Hafızların tamamı beyaz kıyafetler içinde olacak. Hafızlar, sahne yerleşiminde bayrağımızın hilal ve yıldızını temsil edecek. Böylece yukarıdan bakıldığında şanlı Türk Bayrağımızın görüntüsü oluşacak.

“Tüm minarelerden salalar kurtulacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanan programda 15 Temmuz girişiminin başladığı saat olan 21.32'de İl Müftülüğü tarafından Kocaeli’ndeki camilerden ve ana sahneden salalar okutulacak. Alana kurulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak.

“Prof. M. Emin Ay, Serdar Tuncer, Grup Tillo”

Belgesel gösteriminin ardından Bursa Eski İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından kısa bir sohbet yapılacak. Program dahilinde Serdar Tuncer, 15 Temmuz akşamında okuyacağı şiirlerle gecenin ruhani iklimi zenginleştirilecek. Ömer Karaloğlu ve Grup Tillo ise programın sonunda günün anlamına ve ruhani atmosferine uygun konserler verecek. Gece boyunca 15 Temmuz’daki 249 şehidimiz ve teröre kurban verdiğimiz tüm asker, polis ve sivil şehitlerimiz anılacak.

“Türk bayrağı, şapka ve tişört dağıtılacak”

Geceye katılan vatandaşlar temsili olarak Milli İrade ve Demokrasi nöbeti tutmaya davet edilecek. Sahnedeki LED ekranlardan 15Temmuz hain darbe gecesinde haber kanallarında verilen haberler, sabah namazına kadar yayınlanacak. Geceye katılan vatandaşlara 15 Temmuz Şehitleri adına şerbet, gülsuyu ve lokma ikram edilecek. Ayrıca tüm katılımcılara alanın çeşitli yerlerine konuşlandırılmış stantlarda; Türk Bayrağı, şapka ve tişörtler hediye edilecek.

“On binler sabah namazında buluşacak”

Sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar, alanda kurulacak mescitte kılınacak sabah namazına davet edilecek. Okunacak Kunut dualarıyla ülkemizin birliği ve beraberliği için Allah'tan yardım ve inayet dilenecek. Şehitlerimize yapılacak duaların ardından hep birlikte sabah namazı eda edilecek. Sabah namazı sonrası vatandaşlara simit-çay ikramında bulunulacak.