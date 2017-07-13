15 Temmuz kahramanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda

15 Temmuz gecesi kamyonu sürerken çekilen fotoğrafı ile Türkiye’nin konuştuğu Şerife Boz, torunlarıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'na geldi. Boz, parkta bulunan temsili kamyon ile fotoğraf çektirdi.

Başiskele Belediyesi’nin 15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişiminde Türkiye’nin bağımsızlığı savunmak için şehit olanlar anısına Başiskele Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda yaptığı 15 Temmuz Şehitler Parkı açılışa hazırlanıyor. Yapımı devam eden parkın yapım çalışmalarını görmek için 15 Temmuz Kahramanı Şerife Boz, Eşi Şenol Boz, Kızı Elif Boz ve torunları Enes Bilal Tepeyurt ve 15 Temmuz Gaziler Derneği Platformu Başkanı Erol Bulut Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın konuğuydu.

Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden parkta eski adıyla İstanbul Boğaz Köprüsü üzerinde yaşananlar anlatılacak. Park içine yapılan görseller içerisinde Şerife Boz’un kamyonetiyle ve yürüyerek tankların üzerine giden vatandaşlar, askerler, bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, hilal şeklinde 249 temsili şehitlik ve servi ağacı, tören alanı, yıldız şeklinde müzayede alanı ve darbeler tarihi sunum odası yer alacak.

15 Temmuz Kahramanı Şerife Boz, Eşi Şenol Boz, Kızı Elif Boz ve torunları Enes Bilal Tepeyurt ve 15 Temmuz Gaziler Derneği Platformu Başkanı Erol Bulut yapımı tüm hızıyla devam eden parkı gezdi. Şerife Boz, parka konulan temsili kamyonun önünde poz verdi.

ÇOK UZUN BİR GECEYDİ

15 Temmuz’un çok karanlık bir gece olduğunu ifade eden Şerife Boz, “Çok uzundu. Allah bir daha yaşatmasın. Park çok güzel, emeğinize sağlık” dedi.Parkın yapımı ile yakından ilgilenen 15 Temmuz Gaziler Derneği Platformu Başkanı Erol Bulut ise “Başiskele Belediye Başkanımız hiçbir emek ve masraftan kaçınmadı. Bizden de ruhunu aldı. Metin Doğan kardeşimiz tankın altında kendini feda ettik. Biz o gün iman ile birlikte yürüdük. Allah bir daha 15 Temmuzları bu necip millete yaşatmasın. Bu projenin tüm kurumlara örnek olması lazım. Yarın torunlarımıza ne aktaracağız derseniz işte bu park. Açılışını devlet büyüklerimiz ile yapacağız. Biz onların alçak ve sert yüzlerini gördük. Biz bir daha bunların yaşanmamasını istiyoruz. Yarın bir daha bunlarla karşılaşmaması için bunların temizlenmesi lazım. Biz ümmetin umuduyuz. Sadece Türk milletine darbe yapılmadı. İçimizdeki gafillere inat birlik içinde olmalıyız” diye konuştu.

BÜTÜN ÜLKEYE ÖRNEK OLSUN

Konuklarına parkı gezdiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise “Biz 15 Temmuz akşamı halkımızın örnek mücadelesinin, o kahramanca duruşun gelecek nesiller tarafından bilinmesi, onlar tarafından örnek alınması ve bir daha bu ülkede 15 Temmuzların yaşanmaması için bu parkı burada sizden aldığımız ruh ile, aynı ruhu yaşayarak inşa ettik. Başiskele’den bütün ülkeye örnek olsun diye yaptık. 15 Temmuz’u küçük düşürmek isteyen, mahkeme salonlarını, tiyatro salonuna çevirmek isteyenler bu milletin tokadı bir kez daha yiyecekler. Cenabı Allah’ın adaletinden kaçamadılar ve kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı. Parkın yapım çalışmaları ise havadan görüntülendi. Parkta 15 Temmuz gecesinin simgeleri de yer alıyor. Bir tank, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ve Şerife Boz’un kullandığı kamyon parkta ziyaretçiler tarafından görülebilecek.