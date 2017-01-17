"15 Temmuz Kısa Film Yarışması" sonuçlandı

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) iş birliğinde düzenlenen "15 Temmuz Kısa Film Yarışması" ödülleri, sahiplerini buldu.

Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, öğrencilerin güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, 15 Temmuz'la ilgili daha büyük projeler yapılması gerektiğini söyledi.

İnsanlık tarihinden bu yana iyi ile kötünün mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Doğan, bunun son bin yıldır da emperyalizm adı altında sürdüğünü dile getirdi.

Doğan, kendilerinin farklı bir millet olduğunu ifade ederek, "Türk milleti, var olduğundan beri hiç doğru yoldan ayrılmamış. Bugünlere de bunun sayesinde gelmiş. Hakkın yanında olmuş. Atalarımız Haçlı Seferleri'ne Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda en güzel cevabı verdi. Artık savaş ve mücadeleler farklı tarzlara döndü. 15 Temmuz bunlardan birisi." diye konuştu.

Mücadelenin hala devam ettiğini anlatan Doğan, "İslamın her zaman sancaktarlığını yapan bu millet, var olduğu sürede dünyadaki zulme, emperyalizme, haksız paylaşıma her zaman başkaldıracak, söz söyleyecek, gücü yettiği zaman da engel olacak ve adil düzen için mücadelesini sürdürecek. Bunu biliyorlar. Bunu başarabileceğimiz birliğimiz ve beraberliğimiz de var." dedi.

Doğan, 15 Temmuz'da dünyaya önemli bir mesaj verildiğini belirterek, birlik ve beraberlik olduğu sürece bu milletin bileğinin bükülemeyeceğini vurguladı.

"Gençlerimizin 15 Temmuz'u nasıl gördüklerini yansıtmalarını istedik"

KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak da yeni ve adil dünyayı inşa edecek imam hatip neslinin yeniden dirilişine şahitlik ettiklerini söyledi.

İnsanlığın geleceğinde bu gençlerin önemli rol alacağını ifade eden Yamak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da fidanlarımız toprağa düştü. Toprak yeşerdi, sümbüller açtı. Gazilerimiz, şehitlerin hatırasını yanı başımızda tutuyor. Allah'ın yardımı sağanak sağanak geldi. Yüreğini ortaya koyan yiğitler sayesinde koca koca tanklar birer metal yığınına döndü. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankın, topun iman dolu kalbi şehadete susamış bir yüreği asla yenemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Gençlerimiz, ülkemizin ve İslam dünyasının dönüm noktası olan 15 Temmuz'u nasıl gördüklerini yansıtsınlar istedik."

Törende 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Üzeyir Civan ve Safiye Bayat ile İstanbul'da tankların önüne yatan Metin Doğan, o gece yaşadıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından, yarışmada birinci olan Başiskele İmam Hatip Ortaokulundan Tuğra Bedi Turan'a, ikinciliği elde eden Kartepe İmam Hatip Ortaokulundan Buse Kahya'ya ve üçüncülüğü kazanan Necip Fazıl İmam Hatip Lisesinden Abdullah Çelik'e ödülleri, protokol üyeleri ve 15 Temmuz gazilerince verdi.