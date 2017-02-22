  • BIST 88.713
  • Altın 143,638
  • Dolar 3,6074
  • Euro 3,7870
  • Kocaeli 14 °C

'15 Temmuz Milli İrade Destanı' unutulmayacak

»
'15 Temmuz Milli İrade Destanı' unutulmayacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “15 Temmuz Milli İrade Destanı” yazarlık yarışmasına başvurular devam ediyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği "15 Temmuz Milli İrade Destanı’’ yazarlık yarışmasına başvurular sürüyor. Yarışmayla 15 Temmuz darbe girişimi benzeri olaylarla karşılaşmamak için, gelecek nesillerin tiyatro sanatı üzerinden bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Tiyatro oyunu yazma yarışmasına katılacak eserler, oluşturulacak seçici kurul üyeleri tarafından konu, dil, süre, dramatik oyun yazma teknikleri ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecek.

Yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Mansiyon almaya hak kazanan üç eser için ise ödül 5’er bin TL olacak. Ödül alan eser, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış ise, ödül miktarı aralarında eşit olarak bölünecek. Yarışmaya katılmak isteyen eser sahiplerinin 28 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar eserlerini teslim etmeleri gerekiyor.

Bu haber toplam 200 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik komisyonu incelemede22 Şubat 2017 Çarşamba 10:22
  • Tüm çehresi değişecek22 Şubat 2017 Çarşamba 10:14
  • Kocaeli'de sıcaklık artıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 10:12
  • '15 Temmuz Milli İrade Destanı' unutulmayacak22 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
  • Hocalı Şehitleri İzmit'te anılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
  • Oğuz Korukır Umre’de22 Şubat 2017 Çarşamba 08:59
  • Türkiye trafik sıkışıklığında dünyada kaçıncı sırada?21 Şubat 2017 Salı 21:56
  • İMO Kocaeli’de Netcad için eğitim21 Şubat 2017 Salı 17:14
  • Aleviler’den ‘Hızır’ cemi21 Şubat 2017 Salı 17:04
  • Gören toplanıp telefona sarıldı21 Şubat 2017 Salı 16:52
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Leyla Atakan girişi kapanırsa İzmit trafiği ne hale gelecek?
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti