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15 Temmuz onuruna mücadele verdiler

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15 Temmuz onuruna mücadele verdiler
15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Gününde, karateciler Sakarya’da mücadele etti. 

Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 16 ülkeden 1656 sporcunun katıldığı 4. Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu 18 karateci, kürsüde yer aldı. Mavi beyazlı ekiplerden dördü ise takımlarda ilk üçe girme başarısını gösterdi. Bu yıl 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvanın açılışında duygulu anlar yaşandı. 15 Temmuz gecesi Ankara'daki karargah binasına ilk giden isimlerden biri olan Caner Dalkalı da turnuvaya davet edildi. Başkan Esat Delihasan, 15 Temmuz Gazisi Dalkalı'ya gösterdiği kahramanlıktan ötürü kupa ve madalya takdim etti.

Açılışta, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Turnuvaya destek veren isimlere de plaket verildi. Turnuvayı yakından takip eden Federasyon Başkanı Esat Delihasan, "Çocuklarımızın gelişimi için ve 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak adına iyi bir organizasyon gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi. 

Programların ardından müsabakalara geçildi. Sakarya’da yapılan müsabakalarda madalyalara ambargo koyan mavi beyazlılar, bu turnuvada da geleneği bozmadı. Mavi beyazlı karateciler turnuvada, 8 Altın, 5 Gümüş, 9 Bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

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