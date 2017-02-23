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15 Temmuz şehidinin ailesini yalnız bırakmadılar

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15 Temmuz şehidinin ailesini yalnız bırakmadılar
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehadet mertebesine eren Ömercan Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti.

Ziyarette; Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu’na Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve eşi Emine Arslan eşlik etti.

Ziyaret sırasında şehit ailemizin hatırlarını soran ve taleplerini dinleyen Güzeloğlu; “15 Temmuz gecesi aziz milletimiz dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, demokrasisine sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren Aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, Ruhları şad olsun.” dedi.

Şehit Ömercan Açıkgöz’ün babası Fahrettin Açıkgöz ile annesi Nebiye Açıkgöz, "Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize ve hanımefendiye teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı.
 

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