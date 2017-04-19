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15 Temmuz şehitlerinin anısı yaşatılacak

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15 Temmuz şehitlerinin anısı yaşatılacak
Kocaeli'ye Başiskele Belediyesi tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak için "15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı" yapılacak.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın talimatıyla Yeşilyurt Mahallesi'nde 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak "15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Parkı" yapım çalışmaları başladı.

Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz günü hain darbe girişiminde Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için hayatını feda eden şehitleri anmak ve unutturmamak için bu parkı yaptıklarını bildirdi.

Park içerisinde Türk milletinin hain darbeye karşı kahramanlığını yansıtan görsellerin yer alacağını aktaran Ayaz, şunları kaydetti:

"Bu görsellerle 15 Temmuz hain darbe girişiminde eski adıyla İstanbul Boğaz Köprüsü üzerinde yaşananlar anlatılacak. Görseller içinde kamyonla, yürüyerek tankların üzerine giden vatandaşlar, tanklar, askerler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hilal şeklinde 249 temsili şehitlik ve servi ağacı, tören alanı, yıldız şeklinde müzayede alanı ve darbeler tarihi sunum odası yer alacak."

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