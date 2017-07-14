15 Temmuz zaman kapsülü 50 yıl sonra açılacak

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’na konulan zaman kapsülü 50 yıl sonra açılmak üzere 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00 de kapatılacak.

Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde yaptırılan ve 15 Temmuz gecesi yaşananların rölyef ve heykellerle anlatıldığı parkın içine hain darbe gecesini unutturmayarak gelecek nesillere anlatmak için bir zaman kapsülü konuldu. 15 Temmuz Zaman Kapsülü adı verilen kapsül içine hain darbe girişiminin yaşandığı geceye ait görüntüler, fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet eden görüntüleri, TRT’de darbe bildirisinin okutulma görüntüleri, mobesa kayıtları, 15 Temmuz sürecini anlatan kronolojik sunum, gazete kupürleri, şehit yakınlarıyla gazilerin geceye dair duygularını anlatan mektupları, şehitlere ait eşyalar konulacak. Kapsülde Başkan Doğan’ın park açılışındaki konuşması da yer alacak. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından zaman kapsülünün kapağı 15 Temmuz 2067 yılında açılmak üzere Anıtlar Yüksek Kurulu’na teslim edilecek.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile İzmit’teki anıt parka konulan zaman kapsülünün 15 Temmuz’a dair Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulama olduğu açıklandı. Projenin amacının Türk milletinin darbecilere karşı verdiği demokrasi mücadelesinin dokümanlarının, şehit ve gazilere ait bilgilerin 50 yıl sonra da hatırlatılarak 15 Temmuz bilincinin oluşturulması ve toplumsal birlikteliğin sağlanması olduğu öğrenildi.