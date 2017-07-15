15 Temmuz zaman kapsülü 50 yıl sonra açılacak

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı’na” konulan ve içinde darbe gecesine dair materyallerin olduğu zaman kapsülü, 50 yıl sonra 15 Temmuz’u hatırlatmak için açılacak.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle bugün Gazanfer Bilge Bulvarı’nın Topçular kesimine yaptırılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde yaptırılan ve 15 Temmuz gecesi yaşananların rölyef ve heykellerle anlatıldığı parkın içine hain darbe gecesini unutturmayarak gelecek nesillere anlatmak için bir zaman kapsülü konuldu. Zaman kapsülü 50 yıl sonra açılacak. Açılışa Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİNNET DUYGULARIMIZ VAR

Açılış öncesinde konuşan Nevzat Doğan, “Bu vatanın bugünlere, bayrağımızın özgürce dalgalanmasına, bu ülkede çoluk çocuk hep birlikte yaşamamıza sebep olan şehit, gazi kimin emeği geçmişse hepsine minnet duygularımız var. Bizlere düşen onlara layık olmaktır. Onların verdiği mücadele ruhunu yaşatmaktır. Birlik ve beraberliğimizi korumak daha fazla kenetlenmektir. 15 Temmuz bunlardan sadece bir tanesi. Daha önce Çanakkale Şehitleri için Kınalı Asker Parkı’nı yaptık. Milli ve manevi değerleri daha fazla hissettirmek için tarihi dokulara bu dönemde elimizden geldiğince dokunduk” şeklinde konuştu.

ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ BIRAKMASIN

Doğan şunları söyledi:

“Burada 15 Temmuz’da verilen mücadelelerin bazıları sergilendi. 50 yıl sonra açıldığında içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hain darbe gecesi verdiği ilk emrin konuşması olan zaman kapsülü koyduk. 50 yıl sonra da kapsülü açacağız. Allah kimseyi vatansız etmesin. Bizim Türkiye’den başka vatanımız yok. Bundan sonra FETÖ ya da başka hain örgütlerin saldırısına yine aynı ruhla karşı koyacağız. Bu mücadele sadece 15 Temmuz’da bitmedi. Bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini biliyoruz. Burada bize düşen kahramanlarımızı unutmamak ve daha çok çalışmaktır. Vefa olarak da bu tür dokunuşlarla bir nebze de olsa görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşadık”

ÇOK UYANIK OLMALIYIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise şunları söyledi:

“Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize de acil şifalar versin. Acılarımızı unutmazsak yeni acılar yaşamayız. Tarih hep tekrar eder. İnsanlar tarihte hep aynı hataları yapar. Su uyur düşman uyumaz. Çok uyanık olmalıyız. Birlik ve beraberlik çok önemli. Vatan sevgisi olmasaydı, bu şehitler canını seve seve vermeseydi, biz bugün burada olmazdık” dedi.

Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada, “Geçmişimizi bilmek, geleceğimize umutla bakmayı sağlayacaktır. Bu anlamda İzmit Belediyemiz de 15 Temmuz şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla park yapmış. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların emanetleri olan ailelerine sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

1875 METREKARELİK ALAN

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaklaşık 1875 metrekarelik bir alana yaptırılan anıt parkta vatan için canını feda eden şehitlerin ve darbe girişimi gecesinde yaşananların anlatıldığı rölyefler, 15 adet insan figürlerinden oluşan dua eden bebek, çocuk heykeli, 3 adet demokrasiyi, görev şehitlerini anlatan anıt, sembolik olarak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, süs havuz, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.

DARBE GECESİ UNUTTURULMAYACAK

Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde yaptırılan ve 15 Temmuz gecesi yaşananların rölyef ve heykellerle anlatıldığı parkın içine hain darbe gecesini unutturmayarak gelecek nesillere anlatmak için bir zaman kapsülü konuldu. 15 Temmuz Zaman Kapsülü adı verilen kapsül içine hain darbe girişiminin yaşandığı geceye ait görüntüler, fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet eden görüntüleri, TRT’de darbe bildirisinin okutulma görüntüleri, mobesa kayıtları, 15 Temmuz sürecini anlatan kronolojik sunum, gazete kupürleri, şehit yakınlarıyla gazilerin geceye dair duygularını anlatan mektupları, şehitlere ait eşyalar konulması planlandı.

50 YIL SONRA HATIRLANACAK

Öte yandan zaman kapsülünde Başkan Nevzat Doğan’ın açılışta yaptığı konuşması da ye alıyor. Zaman kapsülünün kapağı 15 Temmuz 2067 yılında açılmak üzere Anıtlar Yüksek Kurulu’na teslim edilecek. İzmit’teki anıt parka konulan zaman kapsülü 15 Temmuz’a dair Türkiye’de ilk kez yaptırılan bir uygulama. Projenin amacı Türk milletinin darbecilere karşı verdiği demokrasi mücadelesinin dokümanlarının, şehit ve gazilere ait bilgilerin 50 yıl sonra da hatırlanarak 15 Temmuz bilincinin oluşturulması ve toplumsal birlikteliğin sağlanması. Zaman kapsülü ürünleri Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği’nin katkılarıyla elde edildi.

Çiğdem ARMAĞAN