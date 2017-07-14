15 Temmuz’da İzmit’te önemli açılışlar var

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde İzmit’te önemli açılışlar var.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılması amacıyla hayata geçirilen 2 önemli proje düzenlenecek törenlerle açılacak.

İlk açılış töreni 15 Temmuz Cumartesi günü Cumhuriyet Çocuk Parkı’nda yapılacak. Türkiye’nin ünlü seramik sanatçılarından Cahide Erel tarafından yapılan demokrasi anıtının açılışı saat 11.30’ da gerçekleştirilecek. Anıt, birbirine kenetlenmiş insanları tasvir eden 15 kalın sacdan oluşuyor ve 15 sütun üzerindeki insan figürlerinin üzerinde ay yıldızımız yer alıyor.

İzmit’teki ikinci açılış Gazanfer Bilge Bulvarı’nın Topçular kesiminde yapılacak. Melisa Sokak’ta yaptırılan ve açık hava müzesi niteliğindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkının açılış saati ise 18.00 olarak açıklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaklaşık 1875 metrekarelik bir alanda yaptırılan anıt parkta vatanı için gözünü kırpmadan canlarını fedan edenlerin isimlerinin yanı sıra darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler, 15 adet insan figürlerinden oluşan dua eden, bebek, çocuk heykeli, 3 adet demokrasiyi, görev şehitlerini anlatan anıt, sembolik olarak 15 Temmuz şehitler köprüsü (İstanbul Boğaziçi Köprüsü), süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.

MİLLETİMİZ EN GÜZEL CEVABI VERDİ

İzmit Belediye Başkanı Nevzar Doğan, açılışı yapılacak anıt parkta incelemelerde bulunarak, “15 Temmuz 2016 tarihinde tarihimizin en büyük hain saldırısına maruz kaldık. Bizi bölüp parçalamak, demokrasimizi yok etmek, irademizi boyunduruk altına almak isteyenlere milletimiz en güzel cevap vermişti. Bizlere düşen 15 Temmuz ruhunu yeni nesillere aktarmak, o ruhu yaşatmaktır. Onun için İzmit Belediyesi olarak bizler de projeler hazırladık. Kuruçeşme’deki kültür merkezimizin adını darbe gecesi şehit olan Erol Olçok’ın adını verdik, şehit muhtarımızın adını taşıyan park yaptık, Cumhuriyet Parkı’nda demokrasi anıtını açıyoruz. Burada da gelecek nesillere hain saldırıyı en iyi şekilde anlatacak bir anıt park yaptık. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’mız tam bir açık hava müzesi niteliğinde. Hain darbe gecesi yaşanan olayları bu anıt parkta görüp tekrar yaşamak mümkün. Şehitlerimizin isimleri burada. Çocuklarımızı, turistleri buraya getirip o hain gecede Türk milletinin verdiği mücadeleyi anlatacağız. Burası şehrin tıpkı Yahya Kaptan’daki Çanakkale ruhunun yaşatıldığı Kınalı Asker Parkı gibi bir yer oldu. Vatandaşlarımızı saat 11.00 de Cumhuriyet Parkı ve saat 18.00 deki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nın açılışlarına davet ediyoruz” dedi.