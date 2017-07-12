15 Temmuz’da Karaosmanoğlu ile yürüyecekler

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 15 Temmuz günü saat 08:00’de Karaosmanoğlu’nun davetiyle 7 il başkanı Eşme’de yürüyüş yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Karaosmanoğlu’nun “Onların 20 günde yürüdüğü yolu ben 2 günde yürürüm” sözüne “Başkan latife yapmış” diye cevap verdi

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay dün partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündem değerlendirmesi yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşen Adalet Yürüyüşü ve sonrasında Maltepe’de yapılan adalet mitingi hakkında konuşan İl Başkanı Sarıbay, “Yürüyüşü ilk duyduğumuzda birden bire verilen bir karar olduğu için ilk katıldığımızda amatörce hareket ettik. Ama ondan sonra yürüyüş 24 günlük periyotlara ve dinlenme molalarına ayrılarak tamamladık. Kocaeli’de 5 periyotta dinlenildi. Ben bireysel olarak toplam 8 yürüyüşe katıldım. Kocaeli’de yürüyüşte her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Dinlenme yerlerine hiçbir bedel ödemeden tahsis yapıldı. Kocaeli yol bakımından zorlu bir bölge olmasına rağmen büyük bir performansla yürüyüş tamamlandı” şeklinde konuştu.

ALANDA 3 MİLYON KİŞİ VARDI

“Maltepe’ye Kocaeli’den 102 otobüs ile gidildi” diyen Sarıbay,” Bu sayı emniyetin valiliye verdiği bilgidir. Katkı veren partililerimize teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın performansı çok yüksekti. Ona Ankara’dan İstanbul’a eşlik eden emniyet ve jandarma teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Miting ile ilgili çeşitli söylentiler var. Bir vali 170 bin kişi diyor. Bir valinin bunla ilgili açıklaması yapması doğru değil. Alanda 3 milyon kişi vardı. Alana giremeyenlerde oldu. Genel başkanımız mitingde 10 madde okudu. Bu 10 maddeyi gittiğimiz yerde okumamızı ve anlatmamızı istedi. Bizde bunu uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN NOT ALDI

İstanbul’da Genel Başkan Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapılan il başkanları toplantısından söz eden Sarıbay, “17 ye yakın il başkanı konuştu. Herkes yürüyüşün takdire şayan şekilde tamamlandığını söyledi. Karşıt görüşlülere yürüyüşte karışlık verilmediği söylendi. Genel Başkanımız bundan sonra il çalışmaların adalet yürüyüşündeki tutumlarımız gibi empati yapmamızı önerdi. İl başkanları toplantısında milli eğitim sıkıntısı olduğunu bununla ilgili çalışma yapılması söylendi. Eğitimin yozlaştığı, okullarda laik ve çağdaş eğitimlerin geri plana çıkarıldığı konuşuldu. Genel başkanımız not aldı. Bundan sonra hareket tarzımız ortaya çıkartılacak” dedi.

BAZILARI DURUMDAN SIKINTILI

15 Temmuz etkinliklerine katılacağını ifade eden Sarıbay, “Darbeye karşı olduğunuz için 15 Temmuz etkinliklerine katılacağız. Genel başkanımız devletin resmi törenlerine katılmamızı söyledi. Eğer programda bir ayrımcılık olursa biri siyaset yaparsa oraya terk ederiz” açıklamasında bulundu. Her ay ilimiz siyasi parti il başkanlarının bir araya geldiği il başkanları toplantısına katılmaya devam edeceğinin altını çizen Sarıbay, “İl başkanları toplantısına katılmaya devam edeceğim. Bazı partililerimizin bu durumdan sıkıntılı olduğunu biliyorum. Ben o toplantılardan bir fayda bir yumuşama bekliyorum. Partimize bu güne kadar iyi bakmamış insanların toplantılardan sonra bize iyi baktığını düşünüyorum. AK Parti İl Başkanı ile sarılıp öpüşünce AK Parti’li olmuyorum. Ayın 18’inde eski Genel Sekreteri yeni Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı 7 il başkanıyla ziyarete gideceğiz. Birlikte yemek yiyeceğiz. Yeni görevinde hayırlı olsun diyeceğiz” şeklinde konuştu.

KARAOSMANOĞLU LATİFE YAPMIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun “Onların 20 günde yürüdüğü yolu ben 2 günde yürürüm” söylemine yanıt veren Başkan Sarıbay, “Bunlar fantezi. Bunu 2 günde tamamlamamı mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu’dan başka hiçbir genel başkanının bu yapması mümkün değil. Herhalde latife yaptı” diye konuştu. Öte yandan Sarıbay, 15 Temmuz günü saat 08:00’de Karaosmanoğlu’nun davetiyle 7 il başkanları olarak Eşme’de yürüyüş yapacaklarını kaydetti.

Çiğdem ARMAĞAN