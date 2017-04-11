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15 Temmuz’u işaret diliyle anlattılar

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15 Temmuz’u işaret diliyle anlattılar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin ilçe sergilerinde ortaya koyduğu ürünler adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gelenekseli Sergile projesi ile açılan sergilerde kimi kursiyer asırlık motiflere hayat verirken, kimi kursiyerler de 15 Temmuz Destanı gibi Türkiye’nin kaderini değiştiren olaylara yer vererek sergiye renk katıyor. Karadeniz konseptiyle açılan Gebze ilçe sergisinde tarihi motiflerin ve eserlerin yanı sıra Gebze Osman Hamdi Bey Kurs Merkezi kursiyerlerinin Usta Öğretici Özlem Şenol öncülüğünde hazırladığı işaret dili ile15 Temmuz gecesi yaşananlar çalışması izleyenlerden tam not aldı. Türk milletinin ülkenin kaderini bir gecede değiştirdiği 15 Temmuz destanını işaret diliyle anlatarak işitme engelli vatandaşların da o günleri anlamasını sağlayan çalışmada birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Gebze ilçe sergisini gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, izlerken duygulandığı video sonrasında hazırlayan kursiyerleri bizzat tebrik etti.

ÖMER HALİSDEMİR KÖŞESİ DUYGULANDIRDI

Gebze İlçe Sergisinde 15 Temmuz Destanı’nı anlatan bir diğer köşede Gebze Kurs Merkezi Kırk Yama kursiyerlerinin Usta Öğretici Güner Tunç öncülüğünde hazırladığı “15 Temmuz ve Kahramanlar” köşesi yer aldı. Başta 15 Temmuz darbe girişiminde alçakça şehit edilen Ömer Halisdemir ve diğer şehitlerimizin resimlerinin yer aldığı köşede şehitlerimiz verilen bilgilerle anıldı. Türk Bayrağı ve birlik beraberliğin ön plana çıkarıldığı köşeyi ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu sergide emeği gecen tüm kursiyerlere teşekkür ederek, ‘’Allah bir daha 15 Temmuz gibi birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan hainlere fırsat vermesin’’ dedi.

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