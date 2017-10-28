Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatırıldığı 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi, 26 ülkeden 187 entelektüelin katılımıyla sürüyor. Giresun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Betül Karagöz Yerdelen, Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bengül Güngörmez, Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi’nden (UTGAM) Yrd. Doç. Dr. Ömer Aslan, Selçuk Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük “Uluslararası Sistem ve Darbeler” konulu konferansta darbeler hakkında ilginç detaylar aktardı.



BU SEMPOZYUM SONUCA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Çok güzel ve yararlı bir sempozyumun gerçekleştiğini ifade eden Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Karagöz Yerdelen, ‘’Kartepe Zirvesi, Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu’nu bugüne kadar darbe girişimiyle ilgili yapılan sempozyumlardan sonuca ulaşma hedefi açısından farklı olarak görüyorum. Buradaki amacımız emperyalizmin nasıl engelleneceğini ve iç mihrakların yok edilmesini sağlamamızdır” dedi.



SEKÜLERİZM FETÖ GİBİ OLUŞUMLARI ÇIKARDI

Bu güzel sempozyumu düzenlendiklerinde dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengül Güngörmez, “Her ne kadar darbenin olmamasını dilemimize ve bunu önlemeye çalışmamıza rağmen, darbeleri gençlerimize unutturmamalıyız. ABD dünyada barışın bekçisi olarak durmaya çalışıyor. 15 Temmuz’u yaratan Amerika’dır. FETÖ insanların iyi niyetini kullanarak çıkar oluşturdu. Bu şekilde oluşumların ortaya çıkmasında Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda sistemin sert bir şekilde sekülerizmi uygulamasıdır” dedi.