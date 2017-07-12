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15 Temmuz'un izleri bu sergide

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15 Temmuz'un izleri bu sergide
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi, İzmit Belediyesi'nin katkıları ile açılıyor. 

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını İzmit Belediyesi önünde sergileyecek.

15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurmuştu. O gece İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, İzmit Belediyesi'nin katkıları ile vatandaşlara açılacak. Açılışta mehter takımı da bir konser verecek. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın da katılacağı sergi açılışı 13 Temmuz 2017 saat: 11.00’de İzmit Belediyesi önünde gerçekleşecek.

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