AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları’nın 15 Temmuz Şehitleri anısına sahnelediği ‘15 Temmuz’un Kahraman Kadınları’ adlı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları bir program düzenledi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat, il ve ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, mahalle yönetimleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları’nın 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırladığı gösteri sahnelendi. Mine Atalay Güler’in yazıp, yönettiği ‘15 Temmuz’un Kahraman Kadınları’ adlı tiyatro gösterisi sahnelendiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde büyük beğeni topladı.

MİTİNGE DAVET

Programda ilk konuşmayı yapan isim olan AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade ederek “Bugün burada sergilenecek olan tiyatro gösterisinin çok güzel olacağına eminim. Hepinizin emeğine sağlık diyorum” dedi. Başkan Şirin konuşmasının sonunda salonda bulunan tüm katılımcıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 12 Mart Pazar günü (Bugün) gerçekleşecek olan 8. Açılış Bayramı’na davet etti. İlçe Başkanı Şirin’in ardından söz alan İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, tarihimizden örnekler vererek, “Türk Kadını gerektiğinde cepheye koşmuş savaşmış, koklamaya kıyamadığı yavrularını beşiğine bırakıp erkeklerle birlikte aziz vatanımızı omuz omuza müdafaa etmiştir. 15 Temmuz gecesinde Türk Kadını yine kucağında yavrusu, yanında ailesiyle birlikte bayrağını alıp sokağa çıkmıştır” dedi.

TİYATRO SAHNELENDİ

Programa iştirak eden Derince Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat da yaptığı konuşmada “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bugün bu özel gösteride sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarımız 15 Temmuz’da halkımızın sergilediği milli duruşu, o gece yaşananları bugün bir kez de sahneden bize yansıtacaklar. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yardımcısı Mamat’ın konuşmasının ardından, AK Partili kadınlar ‘15 Temmuz’un Kahraman Kadınları’ adlı tiyatro oyununu sahneledi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı tiyatro gösterisinin sonunda ise bu kez İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, bir konuşma yaptı. Tiyatro oyununda rol alan tüm kadınları kutlayan Yılmaz, “Hepinizi çok tebrik ediyorum. Bizim kadınlarımızın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Bizlere bu kadar güzel bir akşam yaşattığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

