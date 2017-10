15 Temmuz’un nedeni Türkiye’nin gelişmesi

Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatırıldığı 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu-Kartepe Zirvesi 26 ülkeden 187 entelektüelin katılımıyla sürüyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Akçetin, Pamukkale Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Emrah Noyan, Bingöl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bilal Bağış “Darbeler ve Ekonomi’’ konulu konferansta darbeler hakkında ilginç detaylar aktardı.

15 TEMMUZ’UN NEDENİ TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİ

İstanbul Üniversitesi Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak dünyada darbelerin gerçekleştiği ülkelere bakıldığında, darbe sonrasında bu ülkelerin IMF programlarına maruz kaldığını belirtti. Yumuşak, “15 Temmuz’un arkasında yatan ana nedenlerden birisi Türkiye’nin gelişmesi, jeopolitik konumu ve enerji güzergâhlarının merkezi olmasından dolayı hedef oluyor” dedi.

15 TEMMUZ ÖNCESİ EKONOMİK DURUM İYİYDİ

Darbeler ve Ekonomi konulu oturumda konuşan Dr. Emre Saygın, “15 Temmuz kalkışması öncesinde Türkiye ekonomisini yıldırmalar gerçekleştirildi ve baskılar kuruldu. 15 Temmuz bertaraf edilmesine müteakip ekonominin sağlamlaştırılmasına gidildi. Türkiye’de darbelerin ekonomisi geçmişten günümüze ülke içerisindeki yapısal problemlerden ve dıştan kaynaklı sorunlar neticesinde birçok ekonomik sorunlar yaşanıyor. 2001’den sonra yeni bir iktidar bu ülkenin başına geldi. Bu iktidar birçok yapısal iyileşme gerçekleştirerek, ekonomide büyüme sağlandı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye’nin ekonomisi gayet iyi bir durumdaydı. Yani darbenin meydana gelmesini sağlayan klasik şartlar oluşmamıştı” dedi.

DARBELER EKONOMİYİ SIFIRLIYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Akçetin, “Türkiye’de darbeler sosyal değişikliklere neden olduğu gibi ekonomik değişikliklere de neden olmuştur. 1960 darbesinden sonra kişi başına düşen milli gelir yarıdan daha aza düşmüştür. Yine diğer darbelerde her zaman ülke ekonomisine zarar vermiştir. Türkiye ekonomisi her seferinde geliştiğinde bir darbeyle baltalanmaya çalışıyor. Bu tarih boyunca hep olmuştur. Darbe sonrasında ülke ekonomisi her zaman kendisini toparlıyor. Her yapılan darbe ekonomiyi sıfırlıyor. 15 Temmuz sonrasında Türkiye ekonomisi şoku hızlı bir şekilde atlattı” dedi.

DARBELER İSTİKRARI KÖTÜ ETKİLİYOR

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emrah Noyan, “Siyasi ve ekonomik istikrarı birlikte değerlendirdiğimizde her ikisi de birbirini etkiliyor. Darbeler ekonomik istikrarı kötü etkiliyor. 2007 yılındaki e-muhtıraya iktidarın sert cevap vermesi ve demokrasinin korunması ekonomiyi sağlamlaştırmıştır. Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbesi 15 Temmuz’dur. Devletimiz ve ülkemiz dik durmuştur” dedi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ HEDEF ALINDI

Bingöl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bilal Bağış, “15 Temmuz Türkiye’nin son 10 veya 15 yıllık büyüme hamlesini hedef alan girişimdir. Diğer darbe girimleriyle farkı veya aynı yanları olmasının yanında bana göre 15 Temmuz darbe girişimi ekonomiyi hedef almıştır. Aslında bakıldığında kötü ekonomiye sahip ülkelerde darbe girişimi gerçekleşebilir ama böyle bir durum yok. İşin tuhaf tarafı zaten burada ülkenin ekonomisi iyi giderken darbeye yakalanmıştır’’ ifadesini kullandı.