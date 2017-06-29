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15 yaşındaki Halit'ten 82 gün sonra acı haber

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15 yaşındaki Halit'ten 82 gün sonra acı haber
Kartepe ikamet eden ve geçtiğimiz Nisan ayında Bolu’da trafik kazası geçiren Akyol ailesinden 15 yaşındaki Halit Akyol, 82 gündür verdiği mücadeleyi bugün kaybetti.

6 Nisan’da TEM Otoyolu Bolu mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında, akraba ziyaretine gittiği öğrenilen Talip Akyol'un kullandığı 41 RA 391 plakalı  panelvan tipi araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JNL 96 plakalı tır ile Yeniçağa rampası mevkiinde çarpıştı.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

Kazada Talip Akyol’un kullandığı 41 RA 391 plakalı araç içerisinde yer alan  babası İlhan Akyol, annesi Rahime Akyol, kardeşinin eşi Havva Akyol ve yeğeni Halit Akyol yaralandı. Durumu ağır olan Halit Akyol (15) Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralı 3 kişi ise Kocaeli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Kartepe Dumlupınar Mahallesi Zafer Sokak No.16 adresinde ikamet eden emekli polis Savaş Akyol ile Havva Akyol’un tek çocuğu Halit Akyol, 82 gündür tedavi gördüğü Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Pirelli Anadolu Lisesi 1. Sınıf öğrencisi  Halit Akyol (15)’un cenazesi Kartepe İlçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Camiinde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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