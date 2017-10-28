15 yaşındaki İrem, hayatını kaybetti

İzmit Orhan Mahallesi İmam Sokak'ta adresinde ikamet eden ve Başiskele'de mobilyacılık işiyle uğraşan Muharrem Kütük ile ev hanımı Nevin Kütük çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem, geçtiğimiz Pazar günü rahatsızlanarak kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan ve beyin rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan Kütük, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İrem'in cenazesi Orhan Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

