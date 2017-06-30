15 yıl ceza aldı 1 yılda tahliye edildi

Körfez'de HGS acentası olarak görev yaparken yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa İvak tahliye edildi.

Körfez ilçenin tanınmış simalarından Musa İvak, 2009 yılında ilçede HGS acentası olarak görev yaparken yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaya itiraz eden İvak’ın ailesi ise Yargıtay’a başvurdu. Dün görülen duruşmada Yargıtay İvak’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Cezaevi çıkışında davul zurna ile karşılanan Musa İvak, “Geç de olsa adaletin yerini bulacağına olan inancımı ve özgürlüğüne kavuşma umudumu yitirmedim”dedi.

Musa İvak, otoyol geçiş sistemleri ile ilgili usulsüzlük konusunda açılan soruşturma kapsamında tek tutuklanan kişi olmuştu.

Binali Aslan

