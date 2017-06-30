  • BIST 100.190
  • Altın 141,125
  • Dolar 3,5298
  • Euro 4,0344
  • Kocaeli 26 °C

15 yıl ceza aldı 1 yılda tahliye edildi

»
15 yıl ceza aldı 1 yılda tahliye edildi
Körfez'de HGS acentası olarak görev yaparken yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa İvak tahliye edildi.

Körfez ilçenin tanınmış simalarından Musa İvak, 2009 yılında ilçede HGS acentası olarak görev yaparken yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaya itiraz eden İvak’ın ailesi ise Yargıtay’a başvurdu. Dün görülen duruşmada Yargıtay İvak’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Cezaevi çıkışında davul zurna ile karşılanan Musa İvak, “Geç de olsa adaletin yerini bulacağına olan inancımı ve özgürlüğüne kavuşma umudumu yitirmedim”dedi.

Musa İvak, otoyol geçiş sistemleri ile ilgili usulsüzlük konusunda açılan soruşturma kapsamında tek tutuklanan kişi olmuştu. 

Binali Aslan 
 

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emniyet’e saldırı davasının zanlıları suçlamaları reddettiler29 Haziran 2017 Perşembe 14:45
  • 15 yaşındaki Halit'ten 82 gün sonra acı haber29 Haziran 2017 Perşembe 14:11
  • TEM'de zincirleme kaza! 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobil...29 Haziran 2017 Perşembe 13:27
  • Bariyerlere çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı29 Haziran 2017 Perşembe 11:29
  • Gebze'de feci ölüm!28 Haziran 2017 Çarşamba 19:30
  • Kocaeli'ye bayramlaşmaya gelince yakalanmış!28 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
  • TEM'de korkutan kaza! Önce TIR'a sonra sonra da...28 Haziran 2017 Çarşamba 15:19
  • Kartepe'de faciaya ramak kala!28 Haziran 2017 Çarşamba 14:01
  • İzmit’te çorap tezgahının altında kaçak sigara28 Haziran 2017 Çarşamba 13:51
  • Evde ölü bulundu28 Haziran 2017 Çarşamba 12:17
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti