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15 yıllık gelenekle yeniden bir araya geldiler

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15 yıllık gelenekle yeniden bir araya geldiler
İlimizin ilk ve en eski pasajlarından Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi Öztalay Pasajı esnafları 15 yıllık geleneği bozmayıp yeni yıla merhaba kahvaltısında bir araya geldiler.

ÖRNEK ESNAF DAYANIŞMASI

YK Bayan Giyim Mağazası’nın sahibi İlhan Kızılgör, Mail Terzi Ayşe Tamyüksel organizasyonunda gerçekleşen 2016’ya güle güle 2017’ye merhaba kahvaltısına  Neva Butik sahibi AK Parti İzmit İlçe Başkanı Aysel Temirtaş , İlaria Butik Beyhan Öngören, Gökçe Çeyiz Kadriye Gökçe, Titiz Çayevi   Mücahit Yılmaz, Doğalizm Ev yemekleri Şükran Cagay, Melek Terzi Melek Cansevdi, Hanzade Bayan Giyim Sevgi Çavuş ve pasaj çalışanların Türkan Gülözlü, Sevda Turan, Sevim Günaydın, Gürseven Okan, Sefanur Yılmaz, Büşra Kayn katıldı. Yıllardır hiç bozulmadan sürdürülen etkinlikte Öztalay Pasajında esnaf yeni yıla umutla girdi. 

Kızılgör “Zor günleri dayanışma ile aşacağız”

YK Bayan giyim Mağazasının sahibi İlhan Kızılgör  “2016 yılını çok zor şartlarda geçirdik. Ancak ülke olarak güvene sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Öztalay Pasajı zor günlerde her zaman esnaf dayanışmasıyla ayakta kalmıştır. Eskiler ne demiş ev alma komşu al. Bizde buradaki esnaf olarak birbirimizin yedek anahtarları bile var.  Ülke olarak bu zor günleri ancak birbirimize olan dayanışma ile aşabileceğimizi düşünerek 2017 yılının ülkemize hayırlı uğurlu, barış, sevgi, birlik ve beraberlik içinde geçirmeyi diliyoruz” dedi. Hediye çekilişleri ile birbirlerinin gönlünü alan Özdalay Pasajı esnafı birik ve dayanışmanın örneğini gösterdiler.

ŞENNUR YILDIZ

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