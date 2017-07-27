16 muvazzaf asker hakkında karar

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 16 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında kurmay binbaşı, binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubayların bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 8 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki hafta önce başlatılan soruşturmada, aralarında daha önce ihraç edilen 1 binbaşı ve 1 astsubay ile halen TSK'da aktif görev yapan 22 kişiyle birlikte toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Diğer 2 şüpheliden biri, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 muvazzaf asker tutuklandı