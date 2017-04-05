“16 Nisan, ayağımızdaki prangalardan kurtulma günüdür”

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette AK Partili belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve kadın kulüp başkanları da yer aldılar.

Ziyarette konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Düşmeden, sendelemeden yolumuzda ilerlemek istiyoruz. 16 Nisan’da bahsettiğimiz yükselişi sağlayacak bir sisteme ihtiyacımız var. Ne zaman ülkemiz ayağa kalkmış, yoluna devam edecekken birileri yalanlar üzerine bir korku salıyor, algı operasyonlarından sonra içimizdeki diktatörler ülkemizdeki tek adamlar bu ülkenin iradesine darbe yapıyorlar. Ülke ne zaman yükselse, içimizdeki bazı unsurları kullanarak hainlerce bu ülkenin önüne engel çıkarılıyor” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, “Türkiye her geçen gün büyüyüp gelişiyor. Bu gelişmeden, güçlenmeden korkan ülkeler var. Bunu engellemek için de hem içten hem de dıştan saldırıp duruyorlar.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesine karşılar. Çünkü bu sistem, ülkede bir daha yönetim istikrarsızlığı olmamasını sağlayacak. Güçlü yönetimler olacak. Ayağımızdaki zincirlerden, prangalardan kurtulacağız. Hükümet krizleri, koalisyonlarla enerjimiz boşa gitmeyecek. Enerjimizi ülkemizin daha da güçlenmesi için harcayacağız. Bunu bildikleri için de saldırıp duruyorlar. Ne kadar saldırsalar da nafile. Halkımız 16 Nisan’da kararını verecek ve Türkiye ayağındaki prangalardan tamamen kurtulacak. Türkiye büyürse, güçlü olursa, ayağımıza engeller koymaya çalışan ülkeler güçsüzleşecek, zayıflayacak ” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, İzmit Belediyesinin spora ve sporcuya her zaman destek olduğunu ve olmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın da ziyaret için Başkan Doğan ve milletvekili Katırcıoğlu’na teşekkür etti.