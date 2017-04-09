16 Nisan Pazar günü için bir planınız olsun

Artık son bir hafta.. Gelecek pazar günü, ülkemizin geleceği açısından çok büyük önem taşıyan Anayasa referandumunda oy kullanacağız.

Kendiniz düşüneceksiniz. Değerlendireceksiniz. 16 Nisan Pazar günü sandığa gidip, oyunuzu vereceksiniz. İster “EVET”in, ister “HAYIR”ın altına tercih mühürünü basın. Sizin vereceğiniz karar en doğru karardır. Ama mutlaka sandığa gidin, mutlaka oyunuzu kullanın.

Hatta, 16 Nisan Pazar günü için kendinize bir plan hazırlayın. Öncesinde mutlaka, hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenin. Sonra, pazar gününüzü planlayın.. Sandığa gitmesi zor olan tanıdıklarınız, yakınlarınız, büyükleriniz varsa, onlarla şimdiden konuşun. Siz kollarına girip, onları da sandığa götürün.

Sabah ailece bir kahvaltı planlayın. İster evde, ister dışarıda. Ya da önce erkenden oyunuzu kullanır, sonra gidip bir yerde kahvaltınızı yapabilirsiniz.

Diyelim ki, önce kahvaltı yaptınız. sonra gidip oyunuzu kullandınız. Sandığınızı, hatta oy kullanacağınız sandıktaki seçmen sıra numaranızı biliyorsanız, işiniz 5-10 dakikada bitecektir. Referandum günü katılım çok yüksek olacak. Muhtemelen her sandığın başında çok sayıda seçmen göreceksiniz. Ama bu referandum basit. Sandık başında kuyruk olsa bile, size sıra erken gelecektir.

Oyunuzu kullandıktan sonrasını da planlayın. 16 Nisan Pazar günü futbol maçı falan yok. İçkili lokantalarda içki servisi yok. Akşama kadar nasıl vakit geçireceğinizi planlayın. Saat 18.00’den sonra da evinizde televizyon başında olun. Gece yarısından önce referandumun sonucu resmi olmamakla birlikte kesinleşecektir.

Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz için hayırlı olsun. Sizin gönlünüze göre olsun. 17 Nisan sabahından da hiç kaygı duymayın. Güneş yine doğudan yükselecek, herşey yerli yerinde duruyor olacak. İyi pazarlar.