16 Nisan’a kadar  “EVET” “HAYIR” tercihini hepimiz tartışacağız

Artık tarih de belli. Türkiye 16 Nisan Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. 2015 yılında iki büyük genel seçimde yorgun düşen Türkiye, bu kez geleceğini ilgilendiren Anayasa değişikliğini oylayacak.

Henüz anketler için gerçekten erken. Siyasetçiler meydana çıktıkça, bu konu sürekli tartışıldıkça halkın fikri de olgunlaşacak. Bu hafta sokak röportajımızda vatandaşa yine referandumla ilgili görüşlerini, tercihlerini sorduk. Sokakta tablo hala başabaş gözüküyor.

Ayşegül KALAYCI

Ekrem Sancar (43) Muhasebeci

VATAN VE BAYRAK İÇİN EVET

Son seçimde oyumu MHP’ye verdim. Paralel yapı MHP’ye de sızmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Şimdi de hayır propagandası yaparak MHP’yi bitirmeye çalışıyorlar. Referandumda vatan ve bayrak için "Evet" diyeceğim. Hayır demek teröristlerin işine yarar.

Haluk Köseli (62) Emekli

15 TEMMUZ BİR DAHA YAŞANMAMALI

Son seçimlerde oyumu AK Parti’ye verdim. Referandumda da “Evet” oyu vereceğim. Çünkü artık bu ülkede 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin yaşanmasını istemiyorum. Erdoğan olmasaydı şu anda yaşamıyor olacaktık belki de. Hayır oyu veren terörist değildir ama ekmeğine yağ sürerler.

Nazan Kıran (46) Ev Hanımı

ŞEHİT HABERLERİ DUYMAK İSTEMİYORUZ

Son seçimlerde oyumu AK Parti’ye verdim. Daha fazla şehit haberi duymak istemiyorum. Oğlum yakın zamanda askere gidecek. Sağ salim evine dönmesi için referandumda oyum "Evet" olacak. Hayır diyene de terörist demek tabi ki yanlış olur.

Davut Bircan (48) Nakliyeci

ÜLKEMİZ AK PARTİ SAYESİNDE ARINMAYA BAŞLADI

Son seçimlerde oyumu AK Parti’ye verdim. Referandumda da oyum "Evet" olacak.. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemiz vatan hainlerinden Ak Parti sayesinde arınmaya başladı. Hayır diyenler teröristleri sevindirir.

Seyhan Yolcu (25) Öğrenci

DİN BASKISI KALKMALI

Son seçimlerde oyumu CHP’ye verdim. Ülkemizde din baskısının tamamen kalkmasını istiyorum. İnanç özgürlüğü için referandumda "Hayır" oyu vereceğim. Hayır diyen terörist değil, tam tersine vatanseverdir.

Elanur Altın (25) Öğrenci

HALKIN GÖZÜNÜ AÇMASI LAZIM

Son seçimlerde oyumu CHP’ye verdim. İnsan hakları ve demokrasi için referandumda "Hayır" diyeceğim. Hayır oyu veren terörist değildir ama Evet oyu veren bence cahildir. Türk halkının artık gözünü açması lazım. Ülkemizde şeriat rejiminin ayak sesleri duyulmaya başladı.

Neslihan Özçalık (26) Öğrenci

ATATÜRKÇÜ YETİŞTİM

Son seçimlerde oyumu CHP’ye verdim. Çünkü ben Atatürkçü yetiştim, gelecekte çocuklarımın da öyle yetişmesini istiyorum. Referandumda “Hayır” oyu vereceğim. Tek adam rejimi istemiyorum. Hayır oyu veren de evet oyu veren de özgürdür, terörist değildir.

Hatice Gülen (26) Tezgahtar

ÜLKEMİZ TERÖRDEN TEMİZLENECEK; İNANIYORUM

Son seçimlerde oyumu Ak Parti’ye verdim. AK Parti’nin çalışmalarından memnunum. Bu nedenle referandumda oyum Evet'ten yana. Ülkemizin terörden temizleneceğini söylüyorlar. Başarılı olacaklarına inanıyorum.

Murat Demir (25) Satış Sorumlusu

TBMM TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Son seçimde Ak Parti’ye oy verdim. Hiç pişman olmadım. TBMM teröristlerden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde temizlendi. Bu nedenle referandumda "Evet" oyu vereceğim. Hayır oyu verenlere terörist demek yanlıştır.

Mine Eren (26) Öğrenci

ATATÜRK ÇOCUKLARIYIZ

Son seçimde oyumu CHP’ye verdim. Bugün seçim olsa oyumu yine CHP’ye veririm. Biz Atatürk çocuklarıyız. CHP bu ülkenin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatıdır. Bu nedenle referandumda da "Hayır" oyu vereceğim. "Hayır oyu verenler teröristtir" diyorlar ya, yanılıyorlar.

Demet Kanca (27) Halkla İlişkiler

ATATÜRK İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN "HAYIR"

Son seçimde oyumu CHP’ye verdim. Biz ailece CHP’liyiz. Referandumda da "Hayır" oyu vereceğim. Çünkü ülkemde dikta rejiminin uygulanmasını istemiyorum. Cumhuriyet, Atatürk, insan hakları ve demokrasi için herkes hayır demeli.

Yunus Özden (62) Emekli

TERÖR HORTLAYABİLİR

Son seçimde oyumu Ak Parti’ye verdim. Ülkemiz AK parti sayesinde FETÖ hainlerinden temizlendi. Referandumda Evet oyu kullanacağım. Hayır diyenler terörist değildir ancak sonuçlarına katlanırlar. Terör tekrar hortlayabilir.