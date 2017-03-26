16 Nisan’da sonucun farklı çıkmasını diliyorum

Böyle olacağını, işin bu kadar gerileceğini tahmin etmek için kahin olmak gerekmiyordu. Türkiye 16 Nisan’da Anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor. Anayasa değişikliği taslağını AK Parti Meclisi getirdi, MHP destekledi. Daha Anayasa Komisyonu aşamasındayken siyaset gerildi.

Değişiklik tasarısı komisyondan geçti, TBMM Genel Kurulu’na geldi. Siyaset daha da gerildi. Şimdi halk önünde tartışılıyor. Türkiye’de toplum zaten uzun süreden beri bölünmüş durumda. Sosyal medyadaki tartışmalar, suçlamalar tam bir rezillik. Avrupa ile iyice papaz olduk. Suriye politikası konusunda ABD sağ taraftan, Rusya sol taraftan bizi tokatlıyor. Meydanlarda gerilim artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa oylamasında “EVET” için adeta kendisini ortaya koydu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözde bu defa farklı taktik izliyor, ortamı germemek ister gibi görünmeye çalışıyor. Ama “HAYIR”cıların da çok ağır sözleri, suçlamaları var.

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16 Nisan’da keşke sandıktan çıkan sonuç farklı olsa. HAYIR veya EVET çıkmasını inanın çok fazla önemsemiyorum. Her iki sonuçta da demokrasi devam ediyorsa, toplum daha fazla kutuplaşmıyorsa, değişen fazla bir şey olmayacak. Hiç değilse, Türkiye bir tartışmayı geride bırakmış, artık önüne, çok daha önemli meselelerine bakıyor hale gelecek. Ama görünen o ki sandıktan kafa kafaya bir sonuç çıkma olasılığı çok yüksek.

EVET veya HAYIR “yüzde 60-40 çıksa” çok fazla tartışma olmayabilir.

Ama sonuç (45-55) gibi çıkarsa, hatta daha yakın (48-52) gibi çıksa, kıyamet kopacak. Kimse yenilgiyi kabul etmeyecek. Bu kadar az bir farkla referandumu kazanan taraf kendini rahat hissetmeyecek. Hatta, görürsünüz birbirine çok yakın sonuç çıkması halinde, referandum sonuçları çok sert biçimde tartışılacak. Hileden, sahte oydan söz edilecek.

Türkiye’nin 17 Nisan sabahına huzurla uyanması lazım. Halat devam edecek. Sorunlarımız, sıkıntılarımız devam edecek. Dış politikadaki sıkıntılarımız, Dünya’daki yalnızlığımız devam edecek. Bir de ülkemiz içinde kutuplaşma, düşmanlık artarsa, birbirimizin yüzüne bakamaz, oturup karşılıklı konuşamaz hale gelirsek, emin olun hepimiz büyük zarar göreceğiz.

Bu nedenle, 16 Nisan referandumunda sonucun ne çıkacağını değil ama EVET ile HAYIR oyları arasındaki farkı çok merak ediyor ve önemsiyorum. Siyasetçilerin uzlaşmasını beklemiyorum. Ama keşke halk kendi içinde uzlaşabilse. Keşke herkes bir tarafa yüklense. 16 Nisan’da sandıktan tartışılmayacak bir sonuç çıksa. Yani (25-75), (20-80) gibi bir sonuç çıksa. Kazanan da, kaybeden de tartışılmayacak kadar açık biçimde ortaya çıksa. Belki o zaman Türkiye 16 Nisan sonrası gerçekten ileriye bakabilir, gerçekten yeni bir yola girebilir.

Avrupa’ya bir saat yaklaştık

Hala gerekçesi konusunda ikna olmuş değilim. Geçen ekim ayında Türkiye hükümetin aldığı kararla kış saatine geçmedi. Avrupa saatlerini bir saat geri aldı, biz almadık. Bu nedenle, Avrupa ile aramızdaki saat farkı açıldı.

Özellikle kasım-aralık-ocak aylarında hava çok geç aydınlandı, çok erken karardı. Günlerin kışı, gecelerin uzun olduğu dönemde öğrenciler, çalışanlar büyük sıkıntılar yaşadı.

Şubatla birlikte günler uzamaya başladı ve çok soğuk günlerde kış saatine geçilmediği için yaşanan sıkıntılar unutulmaya başlandı. Eğer ekim ayında kış saatine geçmiş olsaydık, dün gece yeniden yaz saatine geçecek, saatleri bir saat ileri alacaktık.

Biz yaz saatinde kaldık, devam ediyoruz. Ama dün gece Avrupa saatleri bir saat ileriye aldı. Yani siyaseten Avrupa ile neredeyse tamamen kopma noktasına gelmişken, saat düzeni açısından birbirimize bir saat yaklaştık.

Türkiye’nin geçen kış, saatler geri alınmadığı için yaşanan sıkıntılardan ders almış olmasını umarım. Dilerim ki, “Sürekli yaz saatinde kalma” inadından vazgeçilir. Gelecek ekim ayında Avrupa ile birlikte kış saatine geçmeyi umuyorum.

Hiç değilse, bundan sonra İspanya Ligi maçlarını izlemek için gece yarısını beklemek zorunda kalmayacağız. Beşiktaş Avrupa’da yoluna devam ederse, Beşiktaş maçlarının gece saat 23.00’ten sonra başlaması gerekmeyecek.

Avrupa yaz saatine geçti, bir saat yakınlaştık. Günler uzadıkça, yaz saatinin faydalarını da hep birlikte daha iyi anlayacağız.

Tramvay yolunda çok dikkatli olmak lazım

Geçen gün İzmit Tramvayı’nın Otogar ile Anıtpark arasındaki tamamlanan bölümünde Başkan Karaosmanoğlu yönetiminde gerçekleşen ilk deneme seferine katılanlar arasındaydım. Bu deneme seferi sırasındaki gözlemlerimi uzun uzun yazdım. O yazının bir bölümünde de dikkat çekmiştim. İnsanlar, tramvay yolu üzerinde, raylar arasında yürüyor. Çünkü, tramvay şehrin en kalabalık, en hareketli caddelerinden geçiyor. Tramvay tren gibi gürültülü değil.

Kulağına telefonu dayamış, hararetle konuşanlar, kulaklarını tıkayan kulaklıkla bangır bangır müzikle beynini dolduranlar, çok ağır bir demir kütlesinin arkalarından yaklaştığını fark etmiyorlar. Hatta tramvayı kornasını duymuyorlar.

Eskişehir’de tramvay altında bugüne kadar 4 yaya can vermiş. Burada da kazalar olacaktır. Özellikle Yeniyehir Mahallesi’nde, M.Alipaşa Mahallesi’nde, Perşembe Pazarı alanı çevresinde, Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde, Tren Garı çevresinde tramvay çok kalabalıklar arasından geçecek.

Güzergâhın bazı bölgelerinde araç trafiği ile tramvay trafiği birbirini kesecek. Örneğin, D-100’den arabanızla İstanbul yönüne gidiyorsunuz; Leyla Atakan kavşağından şehir içine gireceksiniz. Adliye yönünden gelen tramvayı sürücü göremeyebilecek. Aynı sıkıntı, Eski Garajlar bölgesinde yaşanabilir.

Tramvay yolun güzergâhında hem yayaları, hem araç sürücülerini uyaracak ikaz işaretlerine ihtiyaç var. Hatta bazı çok kritik bölgelere ışıklı ikaz, sesli ikaz sistemleri kurulması gerekebilir.

Bu şehir 100 yıl boyunca ortasından geçen trenin altında çok kurban vermişti. Tramvay hizmete girdikten sonra yoğurdu üflemek gerekiyor.

Benim dikkatimi çeken bir önemli avantaj var. İzmit’te çalışacak tramvayın fren sistemi çok iyi. Tren gibi değil. Tramvay vatmanı frene basınca o koca demir yığını zınk diye durabiliyor. Bu bir avantaj ama vatmanları da bu konuda çok iyi eğitmek lazım. Büyükşehir Belediyesi’nin kimi otobüs şoförleri biraz savruk . Umarım, tramvayı kullanacak vatmanlar, sefer sırasında ne kadar büyük hayati sorumluluk taşıdıklarının bilincinde olurlar.