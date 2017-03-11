"16 Nisan'dan sonra halkın sesi kesilemeyecek"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Trabzonlularla bir araya geldi.Çakır; Trabzonlu hemşehrileri ile anayasayı değerlendirdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kocaeli Trabzonlular Derneğinin düzenlediği organizasyon ile bütün Trabzonlu dernek başkan ve yöneticilerinin katılımı ile referandum üzerine değerlendirmelerde bulundu. Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu’nun düzenlediği organizasyonda söz alan Kocaeli Milletvekili Çakır anayasa değişikliği maddelerini teker teker açıkladı.

“HALKIN SESİ KESİLEMEYECEK”

16 Nisan'ın ülke için çok önemli bir eşik olduğunu belirten Milletvekili Sami Çakır, “Anayasada yapılan değişiklikler bugüne kadar Türkiye’nin siyaset hayatından yaşanan tüm olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için atılan büyük bir adımdır. Artık halkın sesini kısacak, halkın sesi olanları idam edecek bir güç olmayacak. Elbetteki her cevaba saygımız var ama özellikle “Hayır” diyeceğini beyan eden tanıdıklara soruyorum; kaostan, istikrasızlıktan, koalisyondan, sıkı yönetim tehditinden, enflasyondan, işsizlikten ve en önemlisi de demokrasiye belli dönemlerde yapılan darbelerden bu sitemin çarpıklıklarından memnun musunuz?" ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN DİRİLİŞİ İÇİN EVET DİYORUZ”

Milletvekilliği yaşının indirilmesiyle ilgili kamuoyundaki olumsuz görüşlere de değinen AK Parti Kocaeli Milletvekili Çakır "Hayır’ı savunan arkadaşlar öyler basit şeyleri kafaya takıyorlar ki tez çürütmek yerine laf kalabalığı yapıyorlar. Mesela 18 yaşındaki genç kardeşlerimizin seçilme hakkını kazanmasıyla alakalı madde üzerinde olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. 18 yaşında bir gencin reşit olduğunu kabul edip şirket kurdurabiliyorsak, 20 yaşında sana güveniyoruz diyerek askere gönderip vatanı korumasını istiyorsak, onların kullandıkları oylar ile seçilen hükümetlere güveniyorsak onlara da sonuna kadar güvenmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Özetle seçtirirken güvenilirler de seçilirken mi güvenilmez. Genç kardeşlerimiz bu güvensizliğin cevabını 16 Nisan'da “EVET” ile vereceklerdir. Genciyle yaşlısıyla, esnafıyla memuruyla, sendikalarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla ülkemizin dirilişi için evet diyeceğiz." dedi.

“ÜLKEMİZİN PRANGASI OLAN “KOALİSYON HÜKÜMETİ” TARİH OLACAK

Türksiyaset tarihinde koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan sorunların ülkenin gelişimine engel olduğunu dile getiren Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Ülkemizin siyaset tarihinde ülkenin gelişiminin arttığı dönemlere bakarsak hep tek başına iktidar olan süreçlerde yaşandığını göreceğiz. 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliğinin belki de ülkemiz için en önemli maddeside ülkemizin ilerlemesini yavaşlatan, aksatan yani ülkenin ayaklarına vurulan prangası olan Koalisyon Hükümetlerinin tarihin tozlu sayfalarına yollacak olmamızdır. Halkımız Cumhurbaşkanı’nı seçtiğinde acaba hükümet kurulur mu? Güvenoyu pazarlıklarından sonuç çıkar mı? diye düşünmeyecek ve istikrarla birlikte Türkiye hedeflerine kısa zamanda ulaşacak” dedi.

