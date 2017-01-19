16  OCAK  BASIN  ONUR  GÜNÜ…

Bugün Ocak ayının on dokuzu, biliyorum.. Ama aradan geçen üç gün, tarihe damgasını vuran 16 Ocak 1923 yılında ilimizde yakılan Cumhuriyet meşalesinin özünden söz etmeme engel değil.. Günlerdir yazılıp çizilmesine o kadar çok seviniyorum ki, bir köşe yazarı ve milli duyguları inanılmaz coşkulu bir İzmitli olarak, bu özel konudan söz etmeden geçmeyi içime sindiremiyorum.. Hele bu çalışmalara baş koyarak, 16 Ocak gününü şaha kaldıran meslektaşlarıma da asla duyarsız kalamam..

16 Ocak 1923 önce ilimiz, daha sonra tüm ülke adına çok önemli bir tarih biliyorsunuz..

Evet, “Cumhuriyet” rotasının bu tarihte, İzmit’te belirlendiğini artık herkes biliyor..

Ben bu gün sizleri 16 Ocak 1923 tarihine ve o tarihte yaşananlara götürmeyi düşünürken, en çok üstünde durmam gerekenin işin mimarları olduğunu belirtmek isterim..

O günlerin öncesini ve sonrasını anlatan o kadar çok tarihçi, o kadar çok yazar var ki.. Her yönüyle kaleme aldılar.. Yeter ki okuyalım.. Evet, dediğim gibi benim dikkat çekmek istediğim, canla başla ve tüm öz verileriyle çalışarak bu özel günü hatırlamamızı sağlayanlar.. Günlerini ve gecelerini bu hazırlıklara gömmüş, sosyal yaşamlarını uzun bir süre dondurmuş, şehirler arası ve telefon trafiği adeta yaşam biçimleri halini almış, kararlı, iddialı ve titiz çalışmalarıyla bu yıla da imzalarını atanlar.. Yani “ Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti “..

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin çalışmalarını yıllardır takip ederim..1993 yılından beri bu işin yazılısı ve görseliyle içinde olmama rağmen, yoğun çalışma ortamımdan olsa gerek bir fiil içlerinde olmam ve onlarla koşturmam nasip olmadı.. Ama o mesleğin içindeki kardeşlerimle çok şey paylaştım, elimden geldiğince yanlarında olmaya çalıştım.. En güzel yanıysa, onları sevdim.. İşte, kendimle böylesi bir hesaplaşma içinde bocalarken, onlara katkı sağlamanın başka bir yolunun yine medyadan geçtiği düşüncesiyle, umuyorum ki birlikteliği sağlamayı başardım.. Bana dönen yorumlara ve 16 Ocağın başarısına baktıkça, kutlamaların sonucunda çok huzurlu olduğumu da itiraf edebilirim.. 16 Ocak Basın Onur Günü hazırlıkları kapsamında, yine bu ilin televizyonunda yaptığımız üçüncü programımızda oldukça başarılıydı.. Bu başarının mimarlarıysa programa katılan, Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, Başkan vekili Levent Altun ve Başkan Yardımcısı sevgili kardeşimiz Hakan Süer’ di.. İnanınız ki o heyecanı, o başarma hırsını ilk günkü gibi gördüm gözlerinde.. Bana “Sevcan ablacım, bu hiç bir şeye benzemez.. Atatürk’ün İlimizde düzenlediği basın toplantısı Cumhuriyetimizin gelişinin ilk habercisiydi ve bu uğurda canını hiç sakınmadan veren şehitlerimize ve Atamıza büyük vefa borcumuz var.. Unutmamalı, unutturmamalıyız” diyorlardı.. Amaçları 16 Ocak Basın Onur Gününü ulusal hale sokmaktı.. Tüm ülkede kutlanmasını sağlamaktı.. Daha bunun gibi bir çok hayalleri vardı.. Bu son programda gördüm ki hayallerin pek çoğu gerçeğe dönüşmüş, çalışmaları meyvelerini vermeye başlamıştı.. Ulusal medyaya ulaşabilmişler, onlarca gazetecinin dikkatini ilimize ve 16 Ocak Basın Onur Gününe çekmeyi başarmışlardı.. Eh, bu sonuç alkışlanır doğrusu.. Cemiyet, tanıtım çalışmalarıyla ne kadar kalemi güçlü gazeteci, başarılı televizyoncu varsa davet etmişler.. Yine yazılı ve görsel basın dalında düzenlenen yarışmada öne çıkan meslektaşlarına başarı ödülleri vermişlerdi.. Çalışmaları 16 Ocak Basın Onur Günü adına yapılan yoğun çalışma ve hazırlıklardan ibaret değil tabi ki.. İnanılmaz koşuşturma sonucu yine meslektaşlarını mutlu etmek adına mücadelelerle elde ettikleri, kendi tabirleriyle “evlendirme” hareketi hızla devam ediyor.. Herkesin başında bir çatısı olmalı diye başladıkları konutlar büyük titizlikle sona doğru ilerliyor.. Çoğu bitmek üzere.. O kadar ses getirici yeni projelerle çıkacaklar ki karşınıza, sadece basın mensupları değil tüm Kocaeli halkı taktirlerini sunacak kendilerine..Bu sürpriz hazırlıkları ve projeleri yakında açıkladıkları zaman, daha net öğreneceksiniz nasıl olsa.. Benden sizlere küçücük satır başları sadece.. 16 Ocak kutlamalarına dönecek olursak, 94 yıl önce yaşanan olayın önemini bilen ve yeniden hissetmek isteyen onlarca vatandaşı ilimizin “Cumhuriyet” yolundaki önemi ile o günlere götürerek, coşturmayı başarmışlardı.. O gün katılan herkese , 1923 yılının zor günlerini hatırlattılar.. Cumhuriyet coşkusunu yaşattılar.. Cumhuriyetin kuruluş beyannamesinin hazırlandığı Anadolu’nun tek sarayı olan Kasr-ı Hümayun ( Sultan Abdülaziz’in Av Köşkü) da tüm olumsuz hava şartlarına rağmen o temsili buluşmayı toplumumuza bu yıl da yaşattılar.. Bizlere Atamızı, Cumhuriyetimizi, hayati değerlerimizi, basının güvenirliğini bir kez daha hissettirdiler.. Daha sonraysa törene katılan insanların programı daha sağlıklı izlemeleri düşüncesiyle sıcak bir ortam olan Sabancı Kültür Merkezinde ana töreni hayata geçirdiler.. Çok özenmişler yine sevgili kardeşlerin bu güne.. Çok önemsemişler.. İl halkı olarak keşke onlara daha fazla katkı sağlayabilseydik.. Her şey çok güzeldi sevgili kardeşlerim.. Ellerinize, yüreğinize sağlık.. Bakalım su gibi akıp giden yılların sizin çalışmalarınıza katkısı ne olacak..

Büyük yeniliklerle “Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti” olarak Kocaeli sizinle nasıl coşacak.. Haydi kolay gelsin Çetin başkan.. Seni ve yönetimini bir kez daha kutlarız.



