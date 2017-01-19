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16  OCAK  BASIN  ONUR  GÜNÜ…

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Sevcan TAMER

Bugün  Ocak  ayının  on dokuzu,  biliyorum.. Ama  aradan  geçen  üç  gün,  tarihe  damgasını  vuran  16  Ocak  1923  yılında  ilimizde  yakılan  Cumhuriyet  meşalesinin  özünden  söz  etmeme  engel değil.. Günlerdir  yazılıp  çizilmesine  o kadar  çok  seviniyorum ki,  bir  köşe  yazarı  ve  milli  duyguları  inanılmaz  coşkulu  bir  İzmitli  olarak, bu  özel  konudan söz  etmeden  geçmeyi  içime  sindiremiyorum.. Hele  bu  çalışmalara  baş  koyarak,  16  Ocak  gününü  şaha  kaldıran  meslektaşlarıma da  asla  duyarsız  kalamam.. 

16  Ocak  1923  önce  ilimiz,  daha  sonra  tüm  ülke  adına  çok  önemli  bir  tarih  biliyorsunuz..
Evet,  “Cumhuriyet”  rotasının  bu  tarihte,  İzmit’te  belirlendiğini  artık  herkes  biliyor..

Ben  bu  gün  sizleri  16  Ocak  1923  tarihine  ve  o  tarihte  yaşananlara  götürmeyi   düşünürken,  en  çok  üstünde durmam  gerekenin   işin  mimarları  olduğunu   belirtmek   isterim..  

O  günlerin  öncesini  ve  sonrasını  anlatan  o  kadar  çok  tarihçi,  o  kadar  çok  yazar  var ki.. Her  yönüyle  kaleme  aldılar.. Yeter ki  okuyalım.. Evet,  dediğim  gibi  benim  dikkat  çekmek  istediğim,   canla  başla  ve  tüm  öz  verileriyle   çalışarak  bu  özel  günü  hatırlamamızı  sağlayanlar..  Günlerini  ve  gecelerini   bu  hazırlıklara  gömmüş,  sosyal  yaşamlarını  uzun  bir  süre  dondurmuş,  şehirler  arası  ve  telefon  trafiği  adeta  yaşam  biçimleri  halini  almış, kararlı,  iddialı  ve  titiz  çalışmalarıyla  bu  yıla da  imzalarını  atanlar.. Yani   “ Kocaeli  Gazeteciler  Cemiyeti “.. 
   Kocaeli  Gazeteciler  Cemiyetinin  çalışmalarını  yıllardır  takip  ederim..1993  yılından  beri  bu  işin  yazılısı  ve  görseliyle  içinde  olmama  rağmen,  yoğun  çalışma  ortamımdan  olsa  gerek   bir fiil  içlerinde  olmam  ve  onlarla  koşturmam   nasip  olmadı.. Ama  o  mesleğin  içindeki  kardeşlerimle  çok  şey  paylaştım,  elimden  geldiğince  yanlarında  olmaya  çalıştım.. En  güzel  yanıysa,  onları  sevdim.. İşte, kendimle  böylesi   bir  hesaplaşma  içinde  bocalarken,  onlara   katkı  sağlamanın  başka  bir  yolunun   yine  medyadan  geçtiği   düşüncesiyle,   umuyorum ki   birlikteliği  sağlamayı  başardım.. Bana  dönen  yorumlara   ve  16  Ocağın  başarısına  baktıkça,  kutlamaların   sonucunda    çok   huzurlu  olduğumu da   itiraf  edebilirim..  16  Ocak  Basın  Onur  Günü  hazırlıkları  kapsamında,  yine  bu  ilin  televizyonunda  yaptığımız  üçüncü  programımızda  oldukça  başarılıydı.. Bu  başarının  mimarlarıysa  programa  katılan,  Cemiyet  Başkanı  Çetin  Gürol,  Başkan  vekili  Levent  Altun   ve   Başkan  Yardımcısı  sevgili  kardeşimiz  Hakan  Süer’ di.. İnanınız ki  o  heyecanı,  o  başarma  hırsını  ilk  günkü   gibi  gördüm  gözlerinde.. Bana  “Sevcan  ablacım, bu  hiç  bir  şeye  benzemez.. Atatürk’ün   İlimizde  düzenlediği   basın  toplantısı   Cumhuriyetimizin   gelişinin  ilk  habercisiydi  ve  bu  uğurda  canını  hiç  sakınmadan  veren  şehitlerimize  ve  Atamıza  büyük  vefa  borcumuz  var.. Unutmamalı,  unutturmamalıyız”  diyorlardı.. Amaçları  16  Ocak  Basın  Onur  Gününü  ulusal  hale  sokmaktı.. Tüm  ülkede  kutlanmasını   sağlamaktı.. Daha  bunun  gibi  bir  çok  hayalleri  vardı.. Bu  son  programda  gördüm ki  hayallerin  pek  çoğu  gerçeğe  dönüşmüş,  çalışmaları  meyvelerini  vermeye  başlamıştı.. Ulusal  medyaya  ulaşabilmişler,  onlarca  gazetecinin  dikkatini  ilimize  ve  16  Ocak  Basın  Onur  Gününe  çekmeyi  başarmışlardı.. Eh,  bu  sonuç  alkışlanır  doğrusu.. Cemiyet,  tanıtım  çalışmalarıyla  ne  kadar  kalemi  güçlü  gazeteci,  başarılı  televizyoncu  varsa  davet  etmişler.. Yine  yazılı  ve  görsel  basın  dalında  düzenlenen   yarışmada   öne  çıkan  meslektaşlarına   başarı  ödülleri  vermişlerdi.. Çalışmaları  16  Ocak  Basın  Onur  Günü  adına  yapılan  yoğun  çalışma  ve  hazırlıklardan  ibaret  değil   tabi ki.. İnanılmaz  koşuşturma   sonucu   yine  meslektaşlarını   mutlu  etmek  adına  mücadelelerle  elde  ettikleri,   kendi  tabirleriyle “evlendirme”  hareketi   hızla  devam  ediyor.. Herkesin  başında  bir  çatısı  olmalı  diye  başladıkları  konutlar  büyük  titizlikle  sona  doğru  ilerliyor.. Çoğu  bitmek  üzere.. O  kadar  ses  getirici  yeni  projelerle  çıkacaklar ki  karşınıza,  sadece  basın  mensupları  değil   tüm  Kocaeli  halkı  taktirlerini   sunacak  kendilerine..Bu  sürpriz  hazırlıkları  ve  projeleri  yakında  açıkladıkları  zaman,  daha  net  öğreneceksiniz  nasıl  olsa.. Benden  sizlere    küçücük  satır  başları  sadece..  16 Ocak  kutlamalarına  dönecek  olursak,  94  yıl  önce  yaşanan  olayın  önemini  bilen  ve  yeniden  hissetmek  isteyen   onlarca  vatandaşı  ilimizin  “Cumhuriyet”  yolundaki  önemi  ile  o  günlere  götürerek,  coşturmayı  başarmışlardı.. O gün  katılan  herkese ,  1923  yılının  zor  günlerini   hatırlattılar.. Cumhuriyet  coşkusunu  yaşattılar.. Cumhuriyetin  kuruluş  beyannamesinin  hazırlandığı  Anadolu’nun   tek  sarayı  olan  Kasr-ı  Hümayun ( Sultan  Abdülaziz’in  Av  Köşkü)  da  tüm  olumsuz  hava  şartlarına  rağmen  o  temsili  buluşmayı  toplumumuza  bu  yıl da  yaşattılar.. Bizlere  Atamızı,  Cumhuriyetimizi,  hayati  değerlerimizi,  basının  güvenirliğini   bir  kez  daha  hissettirdiler.. Daha  sonraysa  törene  katılan   insanların  programı  daha  sağlıklı  izlemeleri  düşüncesiyle  sıcak  bir  ortam  olan  Sabancı  Kültür  Merkezinde   ana  töreni  hayata  geçirdiler.. Çok  özenmişler  yine  sevgili  kardeşlerin  bu  güne.. Çok  önemsemişler.. İl  halkı  olarak  keşke  onlara  daha  fazla  katkı  sağlayabilseydik..  Her  şey  çok  güzeldi  sevgili  kardeşlerim.. Ellerinize,  yüreğinize  sağlık.. Bakalım  su  gibi  akıp  giden   yılların  sizin  çalışmalarınıza  katkısı  ne  olacak..                                

 Büyük  yeniliklerle  “Kocaeli  Gazeteciler  Cemiyeti”  olarak  Kocaeli  sizinle  nasıl  coşacak..                                        Haydi  kolay  gelsin  Çetin  başkan.. Seni  ve  yönetimini  bir  kez  daha  kutlarız. 
                              
 

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