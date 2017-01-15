16 Ocak sadece Kocaeli’nin değil, Türk Basınının da Onur Günüdür

İlimizde gazetecilik yapanlar, yapmaya çalışanlar ve yaptığını zannedenler, yıllar önce tek yerel gazete olmasına tepki gösterir; çok sayıda ve iddialı gazetelerin olması gerektiğini, böylelikle okurun ve bu işten ekmek yiyenlerin seçeneğinin artacağını söyleyip dururlardı.

Nitekim öyle düşünenlerin dilediği oldu. Kocaeli, şimdi çok sayıda yerel gazete, internet portalı, televizyona falan kavuştu.

Peki, okuyucunun seçeneği arttı mı?

Peki, basın emekçilerinin seçeneği arttı mı, karnı doydu mu?

Maalesef hayır…

Yerel gazete tirajlarına bakılırsa, ortada yine tek gazete duruyor.

Basın emekçilerinin seçeneğine gelince… Seçenek arttı, ama basın emekçileri bir gün bile maaşını gününde alamadı, bazen hiç alamadı.

İstisnalar olabilir, ama genel anlamda Kocaeli’de güçlü bir yerel basın var gibi görünse de, amiral gemisinin dışındakiler, bırakın gemi olmayı, sandal bile olamamıştır.

…

Çok gazete olması, pek çok internet sitesinin kurulması, kendilerine “gazeteci” süsü veren kişi sayısını da arttırdı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin üye listesine bir bakın. Herkes gazeteci…

Aslına bakarsanız gazeteciliğin bir kriteri yok.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan, avukatlık, savcılık, hakimlik yapamaz.

Tıp Fakültesi mezunu olmayan, doktorluk yapamaz.

İktisat, İşletme Fakültesi mezunu olmayan Mali Müşavirlik yapamaz.

Ama dileyen herkes, ilkokul mezunu olsa bile gazetecilik yapabilir. Kendisini gazeteci olarak tanıtabilir, bu güzel mesleğin nimetlerinden yararlanabilir.

…

Eskiden bu kentteki gazeteci sayısı 20-30 kişiyi geçmiyordu ve bu kişilerin tümü sabah sekizden gece on ikiye kadar haber peşinde koşuşturuyordu.

Gazetecilerin ağırlığı, saygınlığı vardı.

Yarın 16 Ocak; Kocaeli Basın Onur Günü’nü kutlayacağız.

16 Ocak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmadan önce ilk ve son basın toplantısını yaptığı tarihin yıldönümüdür. Atatürk, Cumhuriyeti kurmaya karar vermeden önce İzmit Av Köşkü’nde 16 Ocak 1923’te düzenlediği iki günlük basın toplantısında, dönemin en namlı gazetecileriyle bir araya gelmiş, görüşlerini almıştır. Bu, Mustafa Kemal’in Türk gazetecilerine verdiği değer ve önemin de bir göstergesi olmuştur.

Bu nedenle biz Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak 16 Ocak’ın Kocaeli Basın Onur Günü olarak kutlanmasına karar vermiştik.

16 Ocak 1991 tarihinde Şehir Restoranda düzenlenen Basın Onur Günü gecesine merhum işadamı Sakıp Sabancı, eşi ve engelli kızıyla gelmişti. Sabancı, eşi ve kızıyla pistte bizimle birlikte göbek atıp oynadı, tarihe geçen o ünlü sözünü de o gecede söylemişti:

-Otomobil fabrikam var, ama engelli kızım otomobile binemiyor. Ben akraba evliliği yaparak buna neden oldum, sakın siz yapmayın…

O gece, Amerika Irak’a saldırmıştı. Saddam Hüseyin’i idama götürecek sürecin ilk günü de 16 Ocak olmuştur. Biz eğlenirken, Kocaeli Emniyet Müdürü Mehmet Böke benden küçük bir televizyon ayarlamamı istemiş, haberleri anında takip ederek ilimizdeki yabancıları koruma altına aldırmıştı. Körfez Savaşı çıktığında pek çok kişi Türkiye’nin de birkaç gün içinde bu savaşa girmesini falan da bekliyordu.

16 Ocak 1991 gecesi, mesleğin ilk yıllarındaki bir muhabir olarak Devlet Bakanı Mehmet Yazar ve Kocaeli Valisi Adnan Darendeliler’in elinden iki büyük gazetecilik ödülünü almanın mutluluk ve gururunu da yaşamıştım. Ödül, öyle belediye kasasından da verilmiyordu. Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin kendi imkanlarından birer çeyrek altın vermişlerdi sadece. Bir de Sayın Vali, Sümerbank battaniyesi hediye etmişti.

Yarın bir 16 Ocak’ı daha kutluyoruz.

Bu basın bayramının devam ettirilmesi Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin artık asli görevi ve onuru olmuştur. Her ne kadar üye sayısında patlama yaşansa da, gerçek basın emekçilerini de hala üye listesinde barındıran Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kutluyorum.

AV KÖŞKÜ’NDE-Atatürk, Cumhuriyeti kurmaya karar vermeden önce İzmit Av Köşkü’nde 16 Ocak 1923’te düzenlediği iki günlük basın toplantısında, dönemin en namlı gazetecileriyle bir araya gelmiş, görüşlerini almıştır. Bu, Mustafa Kemal’in Türk gazetecilerine verdiği değer ve önemin de bir göstergesi olmuştur.

16 OCAK’TA AYNI MASA- Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit Av Köşkü’nde gazetecilerle bir araya gelişinin yıldönümünde aynı tablo canlandırılıyor.

ATATÜRK- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, basına daima büyük önem vermiş, cumhuriyetin kuruluşunu en önce gazetecilerle paylaşmıştı.