16 Suriyeli öğrenciye yardım

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçede başlattığı, Değerler Eğitimi Projesi’nin 2. Aşaması olan, “Birlikte Yaşam Kültürü ve Kardeşlik Projesi”, belirlenen pilot okullarda başarıyla sürüyor.

Bu eğitim kurumlarından bir tanesi de, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi oldu. Okul öğrencileri, Barbaros İlkokulu’nda eğitim gören 16 Suriyeli öğrenci için yardım kampanyası düzenledi. Okul Müdürü Ahmet Cengiz Altunbaş ve İngilizce Öğretmeni Lale Özpamuk öncülüğünde, okul öğrencileri kendi aralarında topladıkları kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini, öğrenciler Barbaros İlkokulu’nda eğitim gören 16 Suriyeli öğrenciye gönderdi.

İhsaniye Anadolu Lisesi, bu özverili çalışmasıyla diğer okullara da örnek oldu.