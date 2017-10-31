16 yaşındaki Emirhan, yatağında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre; Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda İzmit’te özel bir sağlık meslek lisesinde okuyan 16 yaşındaki Emirhan Güneşli, sabah saat 07.00 sularında uyandırmak için odaya giren yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Hemen 112 Acil ekiplerini arayarak yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Emirhan’ın öldüğünü belirledi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Ölümü şüpheli görüldüğünden otopsi için kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı ileri sürülen Emirhan’ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği tahmin ediliyor. Kamyoncu Nuri Güneşli ve Fatma Güneşli’nin 3 çocuğundan biri olan Emirhan’ın cenazesi Maşukiye Bağdat Camii'nden alınarak Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ