16 yaşındaki genç kız, kendini boşluğa bıraktı

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Başiskele'de özel bir lisede eğitim gören B.A., iddiaya göre okula gitmek istemediği gerekçesiyle bunalıma girdi. B.A. evde kimsenin bulunmadığı sırada 4'üncü katta bulunan evlerinin penceresine çıkıp intihar etmek istedi. Penceredeki genç kızı gören komşuları, polis ve 112 Acil'i aradı. Sevk edilen itfaiye ekibi, genç kızın atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı.

Bu sırada genç kız "Annem gelsin" diye bağırdı. Bir süre sonra annesi G.A. olay yerine geldi. Genç kız şaşkın bakışlar içerisinde kendini hava yastığının üzerine bıraktı. B.A. pencereden atlarken denize atlarken olduğu gibi burnunu tutması dikkat çekti.

Sağlık ekibi genç kıza olay yerinde müdahalede bulundu. B.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.