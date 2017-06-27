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16 yıl sonra kapsamlı tadilat

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16 yıl sonra kapsamlı tadilat
İzmit’e bağlı Akmeşe’nin en büyük ibadet merkezi olan Akmeşe Merkez Camii, 16 yıl sonra geniş çaplı onarıma alındı.

Sami Kızıltan’ın Başkanı olduğu Akmeşe Merkez Camii Onarma ve Yaşatma Derneği, 1994 yılında yapımı başlayan ve 2001 yılında ibadete açılan Akmeşe Camisi’nde başlatılan onarım kapsamında çeşitli birimler elden geçiriliyor. bu arada, onarım ve restorasyon çalışmalarının belli düzende gitmesi ve kısa sürede tamamlanması için de hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

“GÜCÜMÜZ BU, FAZLASINI YAPAMIYORUZ”
1975 yılında kurularak faaliyete başlayan Akmeşe Merkez Camii Onarma ve Yaşatma Derneği, eski caminin yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamış.

Dernek Başkanı Bağkur emeklisi Sami Kızıltan ve yönetiminde bulunan Turgut Kocaçık, Hüseyin Alpak, Mehmet Baykal ve Ahmet Kızıltan, bugüne kadar caminin tüm eksik ve noksanlarını yönetim olarak Akmeşe sakinleri ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirmişler.

Yaklaşık 1,5 ay önce camide geniş çaplı bir tadilat başlatıldı. Sonrasını Başkan Sami Kızıltan şöyle anlatıyor:
“İmkânlarımız çerçevesinde bireyler yapmaya çalışıyoruz. Minaremiz eskidi, güçlendirme istiyordu. Halılarımız eskimişti, halılarımızı tamamen değiştirdik. Yine badana boya ve daha iç ve dış bakım çevre düzenlemesi gerekiyor. Bunların tamamını dernek olarak üslenmemiz çok zor. Ciddi desteğe ihtiyacımız var. Ne belediyeden, ne de Valilik’ten dernek olarak bugüne kadar hiç yardım almadık. Hep kendi imkânlarımızla kavrulduk. Oysaki camimizin çevre düzenlemesi gerekiyor.  Okul ile aramızdaki duvar çok tehlikeli yenilenmesi gerekiyor. Musalla taşımız, camimizin iç ve dış bakımı, tuvaletler çeşme şadırvan bakım görmesi gerekiyor. Belediyeden hayır kurumlardan destek bekliyoruz”
Sami Kızıltan, cami onarımına destek için kendisine (0538 318 85 98) numaralı telefondan ulaşılabileceğini belirtti.

Şennur Yıldız

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