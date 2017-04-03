17 milyonluk laboratuvar açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ilimiz için çok büyük önem taşıyan bir tesisi daha tamamladı.

Uluslararası kurumlar tarafından da tanınan Türkiye’nin en modern analiz laboratuvarı bugün törenle hizmete açıldı.

HER ÖRNEK ANALİZ EDİLEBİLECEK

İSU Genel Müdürlüğü’nün Sekapark alanında yaptırdığı 17 milyon TL’ye mal olan Laboratuvar merkezi, mart ayı başında tamamlanıp, hizmete girdi. Bugün saat 10.00’da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla laboratuvar tanıtıldı ve resmi açılışı yapıldı. Programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanısıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İSU çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Işık: 3 şehidimiz var

Konuşmaların ardından Bakan Işık ve beraberindekiler hizmete giren tesiste incelemelerde bulundu. 17 milyon TL’ye mal olan tesis uluslararası kurumlar tarafından da tanınma özelliği taşıyor. Türkiye’de benzeri TÜBİTAK ve İSKİ’de bulunan laboratuvarda her türlü su ve atık suyun detaylı analizi yapılabiliyor. Tesiste, meydana gelebilecek herhangi bir kirlilik halinde, deniz suyu veya dere suyu örnekleri de analiz edilebilecek. Kirletici madde ve bu maddeyi doğaya bırakanlar hızlı bir şekilde belirlenecek. Tesis ayrıca Büyükşehir Belediyesi, valilik kurumlarının getireceği su örnekleri analizi yanında belli tarife içinde özel sektöre de hizmet verilecek.

KİRLETENLER KORKSUN

İSU bugüne kadar şebekeye verdiği içme suyu örneklerini düzenli olarak analiz yapıyordu. Yeni kurulan, bugün açılışı yapılan tesiste, artık herhangi bir kirlilik halinde, deniz suyu veya dere suyu örnekleri de analiz edilebilecek. Kirletici madde ve bu maddeyi doğaya bırakanlar, tartışmaya yer olmayacak şekilde belirlenecek.

PİYASAYA DA HİZMET VERECEK

İSU’nun yeni laboratuvarında Büyükşehir Belediyesi, valilik kurumlarının getireceği su örneklerinin analizi dışında; belli tarife içinde özel sektöre de hizmet verilecek. Bu laboratuvardan verilen analiz raporları, Dünya’nın her yerinde kabul edilebilir geçerlilikte olacak.





