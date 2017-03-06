17 Nisan’a kadar haber kanallarını kapatıyorum

İşimizin gereği.. Her an haberleri, olup bitenleri takip etmemiz lazım. Benim sosyal medya takıntım, internete giren telefonum falan yok. Gazetede çalışma odamdaki televizyonumda haber kanalı, arabamın radyosunda yine haber kanalı açık. Eve gidince pek fazla haber, siyasi açık oturum falan izlemem. Nasıl olsa evde ellerinden internette dolaşan cep telefonlarını düşürmeyenler var. Bir şey olursa, onlardan öğrenirim.

Bugünden itibaren karar aldım; gazetedeki televizyondan, arabamdaki radyodan da haber kanallarını bozuyorum. “dım-tıs, dım-tıs” müzik kanallarını açık tutacağım.

Bu kararı neden aldığımı açıklayayım; Türkiye’de siyaset gerçekten çok kalitesiz ve seviyesiz. İktidar-muhalefet ayırımı yapmıyorum. Türkiye’yi yönetenler de, yönetmeye talip olanlar da bu milleti enayi yerine koyuyorlar. Herkesi cahil sanıyor, herkesi kandırabileceklerini sanıyorlar.

16 Nisan’da bir referandum yapacağız. Her demokratik ülkede referandum yapılıyor. Referandum bir seçim değildir. Seçim döneminde adayların, siyasi partilerin bir miktar palavra sıkması, seçmenin hoşuna gidecek vaatlerde bulunması kabul edilebilir. Ama referandum başka bir şey. Halka doğruları anlatmak lazım. Halka yalan söylememek, halkı korkutmak yerine doğruları olduğu gibi anlatmak lazım.

Bakın İngiltere’de geçtiğimiz aylarda bir referandum oldu. Bizdeki 16 Nisan referandumundan çok daha önemliydi. Her İngiliz vatandaşının cebindeki parasını, hayat boyu birikimlerini doğrudan ilgilendiriyordu. Orada da EVET diyenler, HAYIR diyenler vardı. Halka anlattılar. Aslında referandumda “İngiltere’nin AB’de kalması” kararı bekleniyordu. Kıl payı tersi çıktı. Kimse ölmedi, kimse bitmedi. Şimdi halkın verdiği kararın yasal kılıfı hazırlanıyor.

Geçen Ekim ayında Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da çok önemli bir referandum vardı. Kolombiya da bizim gibi bir terör ülkesi. Devlet yapısını değiştirmek isteyen çok güçlü bir terör örgütü var, yıllardır iç savaş, terör devam ediyor. Kolombiya Hükümeti, ülkenin terör örgütü FARC ile bir barış anlaşması imzaladı. Ateş kesilecek, terör örgütü siyaset yapabilecekti. Ama bu metin halk oylamasına sunuldu. Anlaşmadaki bir maddenin bir satırı yüzünden referandumda halk “HAYIR” dedi. Referandum sonrası Kolombiya hükümeti ile terör örgütü FARC yeniden masaya oturdu. Halkın kabul etmediği o cümleyi değiştirdi.

ÖYLE DE ERDOĞAN, BÖYLE DE ERDOĞAN

Bizim 16 Nisan’da yapacağımız referandum emin olun çok önemli, çok hayati bir şey değil. Üstelik değiştirilemez değil. Bakın ben size bir cümle ile referandumun ne getirip ne götüreceğini anlatayım:

“-Sandıktan ne çıkarsa çıksın, en azından Kasım-2019’da kadar Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan yönetecek”

Evet çıkarsa, Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti üyesi ve genel başkanı olacak, yani “Partili cumhurbaşkanı” sıfatı kazanacak. HAYIR çıkarsa, Erdoğan Cumhurbaşkanı, Yıldırım Başbakan olarak göreve devam edecek, ama mevcut Anayasa çizgisine gelinecek.

Mesele bu kadar basit. Halktan “HAYIR” isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu her gün aynı cümleleri tekrarlıyor:

“-Ey vatandaşım. Bu Anayasa değişikliği kabul edilirse, partili cumhurbaşkanı, senin seçtiğin milletvekillerinden oluşan Meclis’i kapatabilecek. Meclis, hükümeti hiç denetleyemeyecek.”

Yalan, öyle değil. Öyle olmadığını Kılıçdaroğlu da biliyor. Yeni Anayasa kabul edilirse, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshetme yetkisi var. Ama bu yetki, “Ben Meclis’i kapattım. Ülkeyi meclis olmadan yöneteceğim” anlamında değil.

Cumhurbaşkanı gerekli görürse Meclis’i feshedebilecek. Meclis de 600 kişiden 400’ü kabul ederse, Cumhurbaşkanı’nı devirebilecek. Ama belli bir makul süre içinde seçime gitmek koşuluyla. Diyelim ki, Cumhurbaşkanı Meclis’i feshetti. Kendi Cumhurbaşkanlığı da düşecek. Yine iki seçim birlikte yapılacak.

Diyelim ki, Meclis Cumhurbaşkanını devirdi. Aynı zamanda Meclis de feshedilmiş olacak. Yine birlikte seçime gidilecek. Kılıçdaroğlu’nun en büyük yalanı bu. Bir de “Meclis denetleyemeyecek” diyor. Bu da yalan. Evet, gensoru, güvenoyu müessesesi kalkıyor. Ama Başkan’ı ve Bakanları denetlemek, sorgulamak anlamında daha sağlam kurumlar getiriliyor.

AK Parti sözcüleri de halkı enayi yerine koyuyor. Özellikle Başbakan Yıldırım, “Bu sistem gelirse, siyasi istikrarsızlık riski ortadan kalkacak. Koalisyonlar bitecek” diyor. Bunun garantisi yok. Tam tersine bu sistemde daha büyük siyasi krizlerin yaşanması da olasıdır.

1999 seçimlerini düşünün. Aynı gün yerel, genel seçimler birlikte yapıldı. Genel seçimde CHP % 10 barajını geçemedi. Yerel seçimde ilimizde CHP adayı Sirmen Büyükşehir Başkanı seçildi. Aynı şekilde 1999’da genel seçimde DSP 1’inci parti oldu. Ama bir tane belediye başkanı seçtiremedi.

Bu sistemde de seçim aynı gün yapılsa bile, halk farklı siyasi yapıdaki bir kişiyi Cumhurbaşkanı seçerken, o Cumhurbaşkanı ile tam tersi siyasi görüşteki bir partiye Meclis’te çoğunluk partisi yapabilir. ABD’de bu tablo sık sık yaşanıyor. Demokrat başkan, Cumhuriyet’çilerin çoğunlukta olduğu kongre ile çalışmak zorunda kalıyor.

Bu da mesele değildir. Anlaşırlar, çözülür. Anlaşma olmuyorsa, seçim tekrarlanır. Aslında bu Anayasa değişikliğinin en güzel maddesi, Cumhurbaşkanı’nın 2 turlu seçimle belirlenecek olmasıdır.

Diyelim ki,16 Nisan’da “EVET” çıktı. Kasım ayının bir pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı, hem 600 üyeli meclis için genel seçimde oy vereceğiz. Seçim günü akşamı, 600 milletvekili belli olacak. Hangi parti Meclis’te çoğunluk olmuş belli olacak. Ama aynı gün yapılan Başkanlık seçiminde adaylardan biri, oyların yüzde 50’den fazlasını alamamışsa, iki hafta sonraki pazar günü Başkanlık seçimi yenilenecek. İlk seçimde en fazla oyu alan iki aday seçime girecek.

Misal, birinci seçimde adaylardan biri % 49.9 oy aldı, rakiplerine fark attı. Ama Başkan seçilemiyor.

İki hafta sonra bu Başkan adayının yine %49.9 oranında oy alma şansı teorik olarak var. Ama karşısındaki ikinci aday % 50.1 alırsa, O Başkan olacak. Yani vatandaş, ilk turda meclisi seçtikten sonra tabloya bakacak, Başkan’ı ikinci turda buna göre seçecek.

16 Nisan’da oylayacağımız Anayasa değişikliğinin, bugünkü sisteme göre artıları da, eksileri de var. Bize doğru anlatmıyorlar. Dürüstçe anlatmıyorlar. Emin olun, 16 Nisan’daki referandumun siyasetçiler açısından sonucu “Anayasa değişsin mi, değişmesin mi?” açısından önemli değil. Onlar sadece mevcut iktidar-veya Recep Tayyip Erdoğan- desteği yüzde 50’nin üzerinde mi, altında mı buna bakıyorlar.

Her gün televizyonlarda radyolarda bangır bangır bağırıyorlar. Bıktım..Aynı lafları söylüyorlar. Bana yapılmak istenen Anayasa değişikliğinin ayrıntılarını, bu değişikliğin ortaya çıkartabileceği olası sürpriz sonuçları anlatmıyorlar. Yalan söyleyip, beni, bizi kandırmaya çalışıyorlar.

Bu yüzden 17 Nisan’a kadar haber kanallarını kapatıyorum. Ben 16 Nisan’da kullanacağım oyun rengini belirledim. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Kimsenin palavrasını dinlemek zorunda da değilim.

Aslında, 16 Nisan’dan önce siyasi parti liderlerinin mutlaka bir araya gelip, milletin önünde TV’de canlı yayında tartışması gerekir. Bu yapılırsa, açar izlerim. Yoksa, siyasi palavraları, yalanları artık izlemeyeceğim.